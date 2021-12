Holandská virologička žiada zásah voči ľuďom,ktorí sa vyhrážajú vedcom

Brusel/Amsterdam 15. decembra (TASR) - Popredná holandská virologička Marion Koopmansová vyzvala na prijatie ďalších opatrení voči ľuďom, ktorí sa vedcom a zdravotníkom vyhrážajú prostredníctvom sociálnych sietí, e-mailov a služieb pre zasielanie správ. Uviedol to v utorok spravodajský server DutchNews.nl.



Koopmansová, ktorá je členkou vládneho krízového manažmentu pre boj s pandémiou koronavírusu upozornila, že je kvôli tomu vystavená neprestajným vyhrážkam.



Koopmansová pôsobí na Erazmovej univerzite v Rotterdame, špecializuje sa na výskum nových infekčných chorôb, norovírusov a na veterinárnu medicínu. V roku 2018 získala Stevinovu cenu Holandskej organizácie pre vedecký výskum (NWO) a je tiež členkou vedeckej poradnej skupiny Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).



Uznávaná odborníčka zverejnila e-mail od anonymného autora, ktorý ju nazval "špinavým monštrom z Dachau" a odkázal jej, že pri vstupe na parkovisko bola "nesprávna osoba strelená do hlavy".



"Prečo s tým niečo neurobíme už na budúci rok? Som v koncoch," uviedla Koopmansová na svojom účte na Twitteri a spresnila, že tento výhražný odkaz poslala prokuratúre. Priznala, že nevie čo má robiť, aby zastavila šírenie nenávistných prejavov, ale chcela by otvoriť verejnú diskusiu o tom, kde sú hranice takéhoto správania.



Zvažuje tiež, že zruší svoj účet na Twitteri, kde je pravidelným terčom vyhrážok a zastrašovania. "Svojej práce sa však nehodlám vzdať, to by bolo ako obrátiť svet hore nohami“.



spravodajca TASR Jaromír Novak