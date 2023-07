Holandská vláda bude do predčasných volieb pôsobiť ako úradnícka

Brusel/Amsterdam 8. júla (TASR) - Súčasná holandská vláda pod vedením premiéra Marka Rutteho bude po piatkovom oznámení o svojom rozpade pokračovať v podobe úradníckej vlády až do predčasných volieb, ktoré sa pravdepodobne budú konať v polovici novembra. Informuje o tom v sobotu spravodajca TASR.



Rutte v piatok neskoro večer oznámil, že jeho vláda sa rozpadla. Dôvodom podľa jeho slov bolo, že štvorčlenná koalícia sa nedohodla na novej podobe azylovej politiky, najmä čo sa týka zlučovania rodín migrantov. Dodal, že rozdiely medzi koaličnými partnermi boli v tomto smere "neprekonateľné".



Verejnoprávna holandská televízia NOS krátko na to upozornila, že Rutteho kabinet pokračuje v podobe úradníckej vlády, čo znamená, že nemôže prijímať závažné politické rozhodnutia až do nových volieb. Predčasné voľby sa podľa NOS pravdepodobne budú konať v polovici novembra tohto roku.



Rutte vo svojom vyhlásení neobvinil z rozpadu koalície nijakú konkrétnu stranu. Upozornil na to, že jeho kabinet sa v posledných mesiacoch pokúšal dohodnúť na novej azylovej politike.



Pokiaľ však ide o práva na zlúčenie rodín pre utečencov žijúcich v Holandsku, čelil premiér tlaku z vlastnej Ľudovej strany pre slobodu a demokraciu (VVD). Tá v tejto súvislosti požadovala sprísnenie opatrení, s čím súhlasila Kresťanskodemokratická výzva (CDA), proti však bola najmä liberálna strana D66.



"Nie je žiadnym tajomstvom, že koaličné strany uvažujú o azylovej politike úplne inak a žiaľ, musíme dospieť k záveru, že rozdiely sú neprekonateľné," povedal Rutte počas nočnej tlačovej konferencie a dodal, že v sobotu sa chystá rezignáciu vlády predložiť kráľovi v písomnej podobe.