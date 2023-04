Holandská vláda čelí rozporom kvôli stratégií znížiť emisie dusíka

Brusel 3. apríla (TASR) - Trhliny v koaličnej vláde holandského premiéra Marka Rutteho sa počas uplynulého víkendu prehĺbili, keď vláda pod tlakom Kresťanskodemokratickej výzvy (CDA) pozastavila svoje plány na zníženie emisií dusíka do roku 2030. Tento krok je však v rozpore s upozorneniami Európskej komisie, uviedol v pondelok portál DutchNews.nl, informuje spravodajca TASR.



Rutte tvrdí, že nejde o "pauzu" vo vládnych plánoch, zároveň však pripustil, že CDA požaduje prehodnotenie tejto stratégie po tom čo jej voliči v marcových regionálnych voľbách hromadne volili Farmársko-občianske hnutie (BBB). "Farmári" svoju politiku postavili na odmietaní cieľov na znižovanie emisií dusíka do roku 2030, čo podľa nich znamená zatváranie mnohých fariem a obmedzenie živočíšnej výroby.



Rutte uviedol, že rokovania sa obnovia po dokončení formovania nových provinčných samospráv. Tie budú zohrávať kľúčovú úlohu pri implementácii vládnych opatrení, ako je napríklad finančné odškodnenie pre farmárov, ktorí znížia svoju výrobu.



Podľa DutchNews.nl Rutte teraz hrá na získanie času a snaží sa zmieriť rozpory v štvorčlennej koalícii. Rutteho Ľudová strana za slobodu a demokraciu (VVD) ako aj liberálna strana D66 sú odhodlané pokračovať v stratégii na zníženie emisií dusíka, čo bolo uvedené aj v koaličnej dohode pred pol druha rokom.



BBB, ktorá je v súčasnosti najväčšou stranou vo všetkých 12 provinciách krajiny, urobila zo zrušenia dátumu 2030 pre zníženie emisií dusíka jeden z hlavných bodov kampane počas volieb a pravdepodobne na tejto pozícii bude trvať aj v koaličných provinčných rokovaniach. Holandské združenia poľnohospodárov požadujú, aby sa uvedené ciele predĺžili do roku 2035 alebo až do roku 2040.



Vláda je však pod tlakom druhej najväčšej koaličnej strany D66 a aj opozičných strán, kde sa najhlasnejšie prejavujú zelení (GroenLinks), aby dodržala ciele pre rok 2030. Ak CDA bude trvať na svojej pozícii prehodnotiť dusíkovú stratégiu, môže to viesť k otvoreniu koaličnej zmluvy.



Medzitým do tohto sporu vstúpila aj Európska komisia, keď eurokomisár pre životné prostredie Virginijus Sinkevičius koncom marca napísal holandskej ministerke pre životné prostredie Christianne van der Walovej, že Holandsko musí dodržať svoje záväzky pre zníženie emisií dusíka pre rok 2030.



Holandská vláda v roku 2019 rozhodla, že v snahe účinne chrániť zraniteľné prírodných oblasti, jediný spôsob ako dostať hladiny dusíkatých zlúčenín (oxid dusný a amoniak) späť do povolených limitov, je obmedziť živočíšnu výrobu v agrosektore.