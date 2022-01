Holandská vláda čelí tlakom na zmiernenie protipandemických opatrení

Brusel/Amsterdam 12. januára (TASR) - Nová holandská vláda už v prvé dni po svojom zložení čelí tlaku verejnosti, samospráv a zamestnávateľov, aby uvoľnila prísne protipandemické opatrenia a znovu otvorila všetky obchody, fitnescentrá, ako aj kaviarne a bary. Uviedol to v stredu spravodajský server DutchNews.nl.



Tlak na vládu sa stupňuje aj preto, že nový kabinet má v piatok (14. 1.) rozhodnúť o predĺžení alebo uvoľnení opatrení prijatých v polovici decembra.



Podľa DutchNews.nl má Holandsko v súčasnosti jedny z najprísnejších kontrol a obmedzení v Európe, aj napriek tomu však počet nových infekcií koronavírusom naďalej rastie. Kritici poukazujú na to, že podobná situácia je aj v iných európskych krajinách s tým rozdielom, že tie vo veľkej miere fungujú "normálne".



Vládni poradcovia pre zdravotníctvo sa stretnú v stredu, aby prediskutovali vývoj najnovšej pandemickej situácie a vydali odporúčania pre vládu. Premiér Mark Rutte a nový minister zdravotníctva Ernst Kuipers potom v piatok večer oficiálne oznámia, či a aké zmeny plánujú urobiť.



Vláda však eviduje viacero výziev zo strany miestnych samospráv, aby povolila znovu otvoriť všetky obchody, lebo budúcnosť miestnych maloobchodníkov je ohrozená.



Nepodstatné obchody, ale aj kaviarne, múzeá a kiná boli zatvorené v polovici decembra ako súčasť širších opatrení na zvrátenie nárastu nových prípadov nákazy koronavírusom. Odvtedy však kampaň pre tretiu, posilňujúcu dávku očkovania pokročila, čo kritici opatrení využívajú ako argument vo svoj prospech a tvrdia, že najzraniteľnejšie skupiny ľudí sú už chránené, čo znížilo riziko vyššieho počtu hospitalizácií.



Zamestnávateľské organizácie rovnako tlačia na vládu, aby prehodnotila prísnosť opatrení. "Zamestnávatelia už nedokážu čeliť lockdownu, ani spoločnosť ako taká, a ostatné krajiny v Európe sú už do značnej miery otvorené," uviedli v spoločnom vyhlásení holandské zamestnávateľské federácie VNO-NCW a MKB Nederland.



Minister Kuipers však v pondelok pre médiá uviedol, že veľké zmeny v súčasnej stratégii sú nepravdepodobné. Dodal, že aj keď sa zdá, že variant vírusu omikron spôsobuje menej vážnych ochorení, koronavírus sa stále šíri a vláda musí nájsť spôsob, ako sa s tým z dlhodobého hľadiska vyrovnať.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)