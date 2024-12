Holandská vláda chce udržať počet obyvateľov krajiny do 20 miliónov

Brusel/Amsterdam 3. decembra (TASR) - Holandská pravicová vláda zvažuje vypracovanie konkrétnych cieľov na obmedzenie prisťahovalectva a na zabezpečenie toho, aby počet obyvateľov krajiny do roku 2050 zostal pod hranicou 20 miliónov. Na utorňajšiu správu informačného portálu DutchNews.nl upozornil spravodajca TASR.



Ministerka pre prisťahovalectvo Marjolein Faberová a minister sociálnych vecí Eddy van Hijum v utorok počas brífingu s poslancami parlamentu povedali, že vláda prijala správu vládnej komisie pre demografický rozvoj, ktorá odporúča neprekročiť populačný strop 19 až 20 miliónov obyvateľov. V súčasnosti má Holandsko 18 miliónov obyvateľov.



"Vládny kabinet podporuje potrebu pracovať na tomto scenári a dostať migráciu pod kontrolu," uviedli ministri pred poslancami.



Ich slová sú reakciou na novembrové hlasovanie parlamentu, v ktorom poslanci vyzvali vládu, aby vypracovala údaje o prijateľných možnostiach pre rôzne typy prisťahovalectva.



Vládna komisia pre demografický rozvoj začiatkom roka uviedla, že mierny populačný rast je najlepšou možnosťou na zabezpečenie ekonomickej prosperity Holandska v nasledujúcich rokoch, keďže súčasná populácia starne.



Faberová a Van Hijum však tvrdia, že tento scenár má dôsledky pre oblasť verejných služieb, ako je bývanie, zdravotníctvo a školstvo. Spresnili, že vláda sa rozhodla pre "najtvrdší balík opatrení na obmedzenie žiadostí o azyl" a zvolí "selektívnejšiu a cielenejšiu politiku pre všetky ostatné formy migrácie vrátane pohybu súvisiaceho s prácou a vzdelávaním".



Ministri poslancom pripomenuli, že vláda požiadala o ďalší výskum možností kontroly imigrácie na základe čísel, pretože je to "skutočne nevyhnutné". Výsledky výskumu zverejnia na budúci rok.



Holandskí ekonómovia a štatistici však podľa DutchNews.nl opakovane varujú, že Holandsko bude musieť priviesť viac zahraničných pracovníkov, aby sa vyrovnalo s problémom starnúcej populácie a odstránilo medzery na pracovnom trhu.



Na podporu pracovnej sily a zabezpečenie dostatočného výberu daní do roku 2040 budú potrebné asi tri milióny ďalších prisťahovalcov, upozornil vlani v decembri nezávislý poradný orgán vlády pre migráciu Adviesraad Migratie. Avšak vzhľadom na to, že vláda to odmieta ako reálnu možnosť, ľudia, ktorí už sú súčasťou pracovného trhu, budú namiesto toho musieť pracovať viac hodín alebo odísť do dôchodku neskôr, ako predpokladali.



Ďalší odborníci zasa navrhujú prehodnotiť súčasné ekonomické zameranie krajiny na priemyselné poľnohospodárstvo a logistiku, lebo práve tieto sektory si vyžadujú veľké množstvo lacnej pracovnej sily zo zahraničia.



Podľa údajov národnej štatistickej agentúry CBS sa počet obyvateľov Holandska za prvých šesť mesiacov tohto roka zvýšil o 39.000. Rast populácie sa v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023 znížil o tretinu, čo odráža nižší počet prisťahovalcov, nárast emigrácie a viac úmrtí. Celkovo sa v prvom polroku 2024 do Holandska prisťahovalo 138.000 ľudí a 92.000 ich odišlo, čo znamená čistý nárast prisťahovalectva o 46.000 osôb, o štvrtinu menej ako za prvý polrok 2023.