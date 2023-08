Holandská vláda chce vyčleniť dve miliardy eur na zmiernenie chudoby

Brusel/Amsterdam 31. augusta (TASR) - Dosluhujúca holandská vláda odsúhlasila návrh rozpočtu, v rámci ktorého vyhradila dodatočné dve miliardy eur na boj proti chudobe a zvýšenie kúpnej sily obyvateľstva. Na štvrtkovú správu informačného portálu DutchNews.nl upozornil spravodajca TASR.



Viaceré holandské médiá uviedli, že ministerka financií a podpredsedníčka vlády Sigrid Kaagová je odhodlaná pomôcť ľuďom, ktorí skutočne zápasia s chudobou alebo ktorým hrozí skĺznutie do chudoby.



Vláda reaguje na nedávnu správu holandského Úradu pre analýzu hospodárskej politiky (CPB), Podľa nej v budúcom roku hrozí, že pod hranicu chudoby padne milión ľudí vrátane detí, ak sa nepodarí prijať systémové protiopatrenia.



DutchNews.nl pripomenul, že stredajšie rokovanie vlády sa skončilo v neskorých večerných hodinách a následne vicepremiérka Kaagová novinárom povedala, že vláda je odhodlaná riešiť situáciu a predísť hrozbe, na ktorú upozornil CPB.



V praktickej rovine by sa to malo prejaviť nárastom rôznych sociálnych dávok, avšak niektoré holandské médiá naznačujú, že na budúci rok nepôjde nič zo štátneho rozpočtu na podporu účtov za energie pre ľudí s najnižšími príjmami. Tiež nie je zatiaľ známe, ako vláda získa peniaze na vykrytie schodku 300 miliónov eur v štátnom rozpočte.



Návrh rozpočtu na budúci rok by mal byť predstavený 19. septembra. V ten istý deň sa očakáva, že vláda zverejní aj informácie o rodičoch, ktorí boli holandským daňovým úradom falošne obvinení, že sa dopúšťali podvodov s dávkami na starostlivosť o deti.



Obe témy - boj proti hroziacej chudobe a kauza s falošnými obvineniami v oblasti detských dávok - rezonujú aj v predvolebnej kampani pred predčasnými parlamentnými voľbami stanovenými na 22. novembra.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)