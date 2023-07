Holandská vláda navrhuje trestať popieranie holokaustu

Brusel/Amsterdam 17. júla (TASR) - Holandská vláda rozhodla, že zákon upravujúci zákaz prejavov rasizmu a diskriminácie sa má rozšíriť tak, aby špecificky pokrýval aj popieranie holokaustu a iných vojnových zločinov. S odkazom na pondelňajšiu správu portálu DutchNews.nl to uvádza spravodajca TASR.



Ministerka spravodlivosti Dilan Yešilgözová v tejto súvislosti spresnila, že legislatíva sa bude meniť a dopĺňať, pretože "popieranie tohto druhu ohavných zločinov je bohužiaľ na dennom poriadku".



"Antisemitské monštrum dvíha hlavu a to ma znepokojuje. Nesmieme to nechať bez odpovede, pretože holokaust nie je iba lekciou z histórie," uviedla Yešilgözová v správe pre médiá.



Táto zmena je podľa nej v súlade s právnymi predpismi EÚ a bude sa výslovne vzťahovať na popieranie a bagatelizovanie genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov.



DutchNews.nl upozornil, že obvineným z týchto činov hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok.



Vláda svoju reakciu opiera aj o prieskum americkej výskumnej skupiny zo začiatku tohto roka, ktorý ukázal, že približne 12 percent dospelých Holanďanov verí, že holokaust je iba mýtus, alebo že bol počet zabitých Židov zámerne zveličený. Ďalších deväť percent opýtaných sa vyjadrilo, že si nie sú istí ohľadom udalostí spojených s holokaustom.



Počas druhej svetovej vojny bolo viac než 70 percent holandskej židovskej populácie deportovaných do koncentračných táborov. Aj napriek týmto známym faktom 53 percent respondentov prieskumu a 60 percent opýtaných mladších ako 40 rokov neuviedlo Holandsko ako krajinu, ktorej sa týkal holokaust.



Dvadsaťsedem percent opýtaných napríklad nevedelo, že mladé židovské dievča Anna Franková, ktorá zanechala svetu svoj známy denník, taktiež zomrela v koncentračnom tábore.



Podľa vyjadrenia Yešilgözovej zistenia tohto prieskumu sú "šokujúce a mimoriadne vážne" a aj z tohto dôvodu treba čo najrýchlejšie prijať konkrétne právne opatrenia.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)