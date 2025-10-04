< sekcia Zahraničie
Holandská vláda nezruší zákaz vývozu súčiastok pre F-35 do Izraela
Najvyšší súd v piatok toto rozhodnutie zrušil.
Autor TASR
Haag 3. októbra (TASR) — Holandská vláda v piatok oznámila, že zatiaľ ponechá v platnosti zákaz vývozu dielov pre stíhačky F-35 do Izraela, a to aj napriek rozhodnutiu najvyššieho súdu, ktorý jej nariadil, aby preskúmala svoju politiku týkajúcu sa vývozu zbraní. Informovali o tom svetové agentúry.
„Vzhľadom na súčasné okolnosti by bolo nerozumné obnoviť vývoz komponentov pre F-35 z Holandska do Izraela,“ uvádza sa v stanovisku kabinetu.
Vo februári 2024 odvolací súd v Haagu nariadil vláde zastaviť vývoz súčiastok pre stíhačky F-35 s tým, že existuje riziko, že Izrael sa ich nasadením v pásme Gazy dopúšťa závažného porušenia medzinárodného humanitárneho práva. Proti vývozu podali žalobu mimovládne organizácie PAX, Oxfam Novib a The Rights Forum.
Najvyšší súd v piatok toto rozhodnutie zrušil. Uviedol, že ide o politickú otázku v kompetencii vlády. „Odvolací súd nemôže posúdiť, či udelenie povolenia predstavuje jednoznačné riziko vážneho porušenia medzinárodného humanitárneho práva,“ vysvetlil podpredseda súdu Martijn Polak.
To je skôr zodpovednosť vlády, konkrétne ministra zahraničného obchodu, ktorý má teraz šesť týždňov na preskúmanie rozhodnutia týkajúceho sa vývozu vojenského materiálu. Ak zistí, že existuje riziko, že tovar určený na vývoz bude použitý na spáchanie závažného porušenia medzinárodného humanitárneho práva, povolenie nemôže byť udelené.
V Holandsku sa nachádza jeden z viacerých regionálnych skladov dielov pre lietadlá F-35, ktoré sa distribuujú krajinám, ktoré o ne požiadajú. Po začiatku vojny v Pásme Gazy smerovala odtiaľ do Izraela najmenej jedna zásielka.
Izrael popiera, že by pri svojej ofenzíve porušoval medzinárodné právo a tvrdí, že má za cieľ eliminovať palestínske militantné hnutie Hamas.
