Holandská vláda rozhodla o posilnení kontrol vývozu zbraní do Izraela

Haag 7. apríla (TASR) - Holandská vláda začne po novom jednotlivo posudzovať vývoz vojenského vybavenia a tovaru dvojakého použitia do Izraela. Tento krok nasleduje po stroskotaní krehkého prímeria v Pásme Gazy, píše TASR podľa pondelkovej správy portálu Politico.



Vývozcovia budú teraz musieť v prípade všetkého priameho exportu a tranzitu vojenského vybavenia a tovaru dvojakého použitia do Izraela žiadať o individuálne alebo globálne povolenia. Následne sa bude preverovať ich súlad s európskymi právnymi predpismi. Nebudú sa na nich už vzťahovať všeobecné vývozné povolenia, spresnili holandská ministerka obchodu Reinette Kleverová a minister zahraničných vecí Caspar Veldkamp v liste adresovanom poslancom.



Podľa holandskej vlády je to žiaduce vzhľadom na situáciu v Izraeli, na palestínskych územiach a v širšom regióne Blízkeho východu.



Rozhodnutie prichádza po tom, ako sa 18. marca skončilo krehké prímerie medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas. Izraelské sily podľa úradov v palestínskej enkláve za posledných 24 hodín zabili najmenej 57 Palestínčanov.



Holandský súd minulý rok rozhodol, že krajina musí zastaviť dodávky komponentov pre stíhačky F-35 izraelskej vláde z dôvodu pokračujúcich útokov na Pásmo Gazy, pripomína Politico.