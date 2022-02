Holandsko vymenovalo komisárku na boj proti sexuálnemu zneužívaniu

Haag 9. februára (TASR) - Holandská vláda vymenovala v utorok na trojročné funkčné obdobie komisárku na boj proti sexuálnemu zneužívaniu a zastrašovaniu. Stala sa ňou bývalá poslankyňa a odborová predáčka Mariëtte Hamerová. Ako píše agentúra AP, k tomuto kroku došlo po tom, ako v Holandsku nedávno na verejnosť preniklo viacero prípadov spojených s hnutím #MeToo.



Hamerová priblížila, že jej úlohou v novovzniknutom úrade bude napĺňať akčný plán zameraný na boj proti sexuálne nevhodnému správaniu a sexuálnemu násiliu. AP pripomína, že v januári demonštrovali v Amsterdame stovky ľudí, ktorí žiadali vládu, aby posilnila boj proti zneužívaniu.



"Nedávne prípady vo svete športu a televízie nám ukazujú, že dôvod na hnutie #MeToo v našej krajine je stále živý. To sa musí zmeniť," povedal minister pre vzdelávanie, kultúru a vedu Robbert Dijkgraaf.



Polícia v pondelok informovala, že dostala päť sťažností pre možné kriminálne správanie a vyše 20 správ ohľadom "nevhodného správania" vrátanie možného sexuálneho obťažovania týkajúceho sa osôb spájaných s populárnou televíznou šou "The Voice of Holland". Prokuratúra a polícia momentálne uvedené sťažnosti skúmajú, aby zistili, či na ich základe budú môcť začať vyšetrovanie, ktoré by mohlo viesť k vzneseniu obvinení.



Reláciu The Voice of Holland stanice RTL 4 stiahli pred niekoľkými týždňami z vysielania. Dôvodom boli sťažnosti siahajúce od správ so sexuálnym podtónom v aplikácii WhatsApp až k obvineniam zo znásilnenia voči moderátorom.



Ďalší prípad v Holandsku nastal vo svete politiky. Kresla v parlamente sa vzdal poslanec Strany práce Gijs van Dijk po tom, čo jeho strana ohlásila, že spúšťa nezávislé vyšetrovanie viacerých správ týkajúcich sa "nevhodného správania", akého sa mal dopustiť v osobnom živote.



V nedeľu zase za "sériu nevhodných správ" zaslaných viacerým kolegyniam opustil amsterdamský futbalový klub Ajax bývalý futbalista a súčasný športový funkcionár Marc Overmars. "Takéto správanie niekoho v mojom postavení je, samozrejme, neprijateľné. Teraz to tak vnímam aj ja, avšak je už príliš neskoro a nemám inú možnosť, než z Ajaxu odísť," uviedol. Overmars sa za svoje konanie zároveň ospravedlnil.