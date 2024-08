Holandská vládna strana chce obmedziť počet migrujúcich pracovníkov

Brusel/Amsterdam 26. augusta (TASR) - Holandska Strana slobody a demokracie (VVD) sa snaží presadiť menej migrujúcich pracovníkov v krajine. Na pondelňajšie správy holandských médií upozornil spravodajca TASR.



Poslanec Thierry Aartsen z koaličnej VVD v rozhovore pre denník Algemeen Dagblad (AD) spresnil, že strana chce znížiť počet migrujúcich pracovníkov, nie však "na nulu".



"Skutočne potrebujeme pracovníkov z iných krajín. Ale musí ich byť menej ako teraz," vysvetlil Aartsen. Podľa jeho slov by sa preto mali sprísniť pravidlá pre ubytovanie migrujúcich pracovníkov a mal by ich sledovať národný register, a ak zostanú bez práce, mali by ich posielať späť do krajiny pôvodu.



Aartsen zdôraznil, že migrácia je v súčasnosti pre holandskú populáciu "problémom číslo jeden, dva a tri". Nie je to preto, že Holanďania majú problém s migrantmi, ale že migranti vytvárajú tlak na spoločnosť a vznikajú problémy v zdravotníctve, školstve a na trhu s ubytovaním.



Poslanec uviedol, že firmy by mali investovať do strojov a zatraktívniť investície do automatizácie namiesto najímania lacného personálu zo zahraničia. Strana chce zároveň postupne zrušiť daňové predpisy, ktoré uľahčujú príchod pracovných migrantov do krajiny.



Okrem toho VVD žiada, aby za bývanie pre zamestnancov zodpovedali zamestnávatelia a nie pracovné agentúry.



Denník NL Times pripomenul, že začiatkom tohto roka osobitný spravodajca OSN pre primerané bývanie Balakrishnan Rajagopal, v správe uviedol, že za nedostatok bytov v Holandsku nie sú vinní imigranti, ale dlhodobá vládna politika. VVD bola súčasťou vlády posledných 14 rokov a od roku 1982 bola súčasťou každej vládnej koalície okrem dvoch.



Plány VVD môžu naraziť na neochotu podnikateľslej sféry. Minulý týždeň prieskum ukázal, že štvrtina podnikov, ktoré zamestnávajú ľudí zo zahraničia, plánuje svoj budúci rast mimo Holandska, ak vláda zavedie prísnejšie pravidlá pre migrujúcu pracovnú silu. Ďalších 23 percent podnikov môže znížiť výrobu v Holandsku a 17 percent uviedlo, že by presunuli niektoré alebo všetky svoje aktivity do cudziny.



Veľké spoločnosti ako ASML, NXP, Boskalis a Van Oord už v roku 2023 hrozili, že svoje budúcu výrobu presunú mimo Holandsko. Predošlá vláda zareagovala investíciami vo výške 1,4 miliardy eur a sľubmi, že budú mať prístup k zdrojom, ktoré potrebujú, vrátane pracovníkov zo zahraničia.