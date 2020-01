Holandské koaličné strany sa sporia pre politiku voči tvrdým drogám

Brusel/Amsterdam 27. januára (TASR) - Holandsko by malo zmeniť svoj politický kurz v súvislosti s užívaním drog a stanoviť si za cieľ stať sa krajinou bez drog. To je požiadavka Kresťanskej únie (CU), najmenšieho člena štvorkoaličnej holandskej vlády. Uviedol v pondelok spravodajský server DutchNews.nl.



"Po desaťročiach relativizácie problémov s drogami je čas ísť inou cestou," upozornila poslankyňa za CU Stieneke van der Graafová. Podľa nej je nepochopiteľné, že existujú preventívne kampane, ktoré varujú ľudí pred nebezpečenstvom cigariet a alkoholu, ale nie pred rizikom tvrdších drog. "Nakoniec budeme musieť obmedziť dostupnosť tvrdých drog," povedala v rozhovore pre rozhlasovú a televíznu stanicu NOS.



DutchNews.nl však pripomenul, že postoj CU ostro kontrastuje s postojom jej koaličného partnera, liberálnej strany D66. Liberáli totiž minulý týždeň vyzvali na zriadenie pracovnej komisie, ktorá by sa zaoberala "modernizáciou" holandskej politiky v oblasti tvrdých drog. Progresívna liberálna strana tvrdí, že legalizácia látok ako extáza, kokaín či omamná látka GHB, je najlepším spôsobom, ako minimalizovať ich škodlivosť na ľudské zdravie. Čierny trh totiž spotrebiteľom ponúka "zmiešané" drogy s rôznymi prísadami škodlivými pre zdravie.



"V rámci širšej koalície vyzývame na výskum drog, ktoré dokážeme bezpečne regulovať, vyrábať a predávať," uviedol líder D66 Rob Robten.



Na druhej strane Kresťanskú únia tvrdí, že dôraz by sa mal klásť na odrádzanie ľudí od užívania drog a na poskytovanie lepšej podpory pre drogovo závislých. Podľa údajov CU je v Holandsku okolo 130.000 závislých, ale iba 30.000 z nich využíva nejakú formu odvykacej kúry.



Podľa DutchNews.nl protichodné stanoviská politikov vládnej koalície sú jasným ukazovateľom, že sa pripravujú na budúcoročné parlamentné voľby (marec 2021). Koaličná dohoda umožňuje všetkým jej štyrom stranám odlišovať sa v politických názoroch, pokiaľ sú pripravené na dosiahnutie praktických kompromisov.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)