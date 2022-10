Holandské médiá: Čína má v Európe 54 nezákonných policajných staníc

Amsterdam 26. októbra (TASR) - Čínska vláda stojí pred obvineniami, že v Holandsku založila najmenej dve neoficiálne "policajné stanice", ktoré sľubujú poskytovanie diplomatických služieb. Podľa holandských médií sa tým Peking snaží umlčať čínskych disidentov v Európe. V stredu to napísala stanica BBC, informuje TASR.



Podľa holandského ministerstva zahraničných vecí je existencia takýchto neoficiálnych policajných staníc protizákonná. Čínske veľvyslanectvo v Amsterdame však uviedlo, že si nie je vedomé, že by sa takéto miesta v Holandsku nachádzali.



Dôkazy zozbierané istou španielskou mimovládnou organizáciou naznačujú, že úrady verejnej bezpečnosti dvoch čínskych provincií založili až 54 "zámorských policajných staníc" v 21 krajinách. Najviac z nich sa nachádza v Európe – vrátane deviatich v Španielsku, štyroch v Taliansku a troch v Británii.



Tieto vysunuté pracoviská boli podľa oficiálnych vyjadrení založené s cieľom bojovať proti medzinárodnému zločinu a poskytovať administratívne služby, ako napríklad obnovovanie čínskych vodičských oprávnení. Podľa zozbieraných dôkazov sa však v skutočnosti tieto "stanice" snažia presviedčať čínskych disidentov, ktorí údajne kritizujú tamojší režim, aby sa vrátili do vlasti. Robia to napríklad prostredníctvom vyhrážok súvisiacich s ich rodinnými príslušníkmi.



Holandský rezort diplomacie prisľúbil, že činnosť nezákonných "policajných staníc" vyšetrí a podnikne proti nim potrebné opatrenia.



Agentúra AFP pripomína, že obnovovaním cestovných dokladov či žiadosťami o víza sa štandardne zaoberajú veľvyslanectvá či konzuláty jednotlivých krajín.