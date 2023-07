Holandské médiá: Pre konflikt o migrácii by sa mohla rozpadnúť vláda

Haag 6. júla (TASR) - Koalícia holandského premiéra Marka Rutteho by sa mohla rozpadnúť pre konflikt týkajúci sa migrantov. Uviedli to vo štvrtok miestne médiá. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Rutte sa ujal vedenia svojej štvrtej vládnej koalície v januári 2022 po 271 dňoch rokovaní. Jeho stredopravicová Ľudová strana pre slobodu a demokraciu (VVD) však teraz vedie mimoriadne rozhovory s koaličnými partnermi po tom, ako premiér navrhol prísny súbor opatrení pre žiadateľov o azyl, uviedli holandské médiá.



Verejnoprávna televízia NOS uviedla, že "pád kabinetu sa nezdá byť ďaleko", pretože s Rutteho opatreniami nesúhlasia ostatné koaličné strany.



Podľa médií sa členovia koalície stretli v stredu a zídu sa aj vo štvrtok večer. Vláda by o opatreniach mohla hlasovať v piatok. Rutte pohrozil, že ak balík opatrení neprejde, VVD vystúpi z vlády, čo by podľa NOS znamenalo jej pád a nevyhnutnosť nových volieb.



Spor sa týka Rutteho návrhu na sťaženie zlúčenia rodín pre migrantov utekajúcich pred vojnou. Kresťanskodemokratická strana Christen Unie aj stredoľavicová strana D66 sú proti tomuto návrhu. Niektoré koaličné zdroje však naznačili, že Rutteho tvrdá póza je len vyjednávacou taktikou.



Holandská vláda od svojho nástupu do funkcie zápasí s problémom migrácie, pričom minulý rok došlo k škandálu s preplnenými migračnými centrami, v ktorých zomrelo dieťa.



Táto otázka poznačila aj júnový summit EÚ, na ktorom Poľsko a Maďarsko odmietli pristúpiť na všeobecne dohodnutú revíziu azylových pravidiel Európskej únie.



Rutte sa vďaka svojim zákulisným politickým zručnostiam dostal do čela štyroch po sebe nasledujúcich koaličných vlád, komentuje AFP. Jeho predchádzajúca vláda bola v roku 2021 nútená odstúpiť pre škandál s prídavkami na deti, ktorý bol vo veľkej miere zameraný na rodiny etnických menšín.