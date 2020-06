Holandské norkové farmy pre nález koronavírusu začnú s ich likvidáciou

Amsterdam 6. júna (TASR) - Holandská farma na chov noriek začala v sobotu plniť vládne nariadenie týkajúce sa redukcie stavu týchto drobných šeliem so vzácnou kožušinou. Dôvodom tohto kroku sú obavy, že by sa nový druh koronavírusu, ktorý sa u noriek na danej farme vyskytol, mohol preniesť na ľudí.



Farma na juhu Holandska, kde sa nachádza epicentrum epidémie v krajine, musí zlikvidovať viac než 1500 kusov noriek, informovala tlačová agentúra AFP. K opatreniu malo pôvodne prísť už skôr, avšak dve organizácie bojujúce za práva zvierat sa mu pokúšali zabrániť. Súd v piatok ich žiadosť zamietol.



Infikované norky budú usmrtené pomocou oxidu uhoľnatého, pričom k redukcii stavov postupne dôjde aj na deviatich ďalších norkových farmách. Podľa ministerstva poľnohospodárstva farmy musia zlikvidovať celkovo viac než 10.000 kusov noriek. Vláda postihnuté farmy odškodní.



V Holandsku je 140 fariem na chov noriek. Krajina ročne exportuje norkové kožušiny v hodnote 90 miliónov eur.



Holandské úrady v máji ohlásili dva prípady možného prenosu nového druhu koronavírusu z norky na človeka. Tieto infekcie by mohli predstavovať prvé známe prípady, keď sa ľudia nakazili koronavírusom od zvierat, uviedla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



Holandská vláda odvtedy zakázala prepravu noriek a zaviedla povinné testovanie na ochorenie COVID-19 na všetkých farmách v krajine. Najvyšší súd v Holandsku v roku 2016 rozhodol, že do roku 2024 sa musia zatvoriť všetky norkové farmy v krajine.



Organizácia na ochranu zvierat Humane Society International (HSI) tvrdí, že najväčšími producentmi noriek sú Čína, Dánsko a Poľsko, pričom ročne je pre ich kožušinu zabitých 60 miliónov týchto zvierat, dopĺňa tlačová agentúra Reuters.