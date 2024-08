Holandské obézne deti nemajú bezplatný prístup k lieku na chudnutie

Brusel 5. augusta (TASR) - Liek, ktorý môže pomôcť ľuďom s obezitou schudnúť, sa v Holandsku deťom zatiaľ neponúka, aj keď to môže zásadne zmeniť ich životy. V pondelok na to upozornil informačný portál DutchNews.nl, informuje spravodajca TASR.



Liek s názvom Saxenda sa podáva v podobe denných injekcií a pomáha zastaviť návaly hladu, čo vedie k tomu, že jeho užívatelia stratia päť až desať percent svojej telesnej hmotnosti.



Zdravotné poisťovne sa však pri nákladoch 300 eur mesačne rozhodli preplácať účty len pre dospelých, aj keď používanie lieku bolo schválené pre osoby staršie než 12 rokov.



DutchNews.nl pripomenul, že približne 120.000 detí v Holandsku trpí vážnou nadváhou. Nadmerná obezita zvyšuje riziko vzniku cukrovky 2. typu, vysokého krvného tlaku a viacerých typov rakoviny. Deti s nadmernou nadváhou sa tiež častejšie stávajú obeťami diskriminácie, nízkeho sebavedomia a depresií.



Lekári predpisujú tento liek deťom len vtedy, ak sú obézne tak dlho, že sa im narušil hormonálny systém.



"Potom je nemožný návrat k zdravej váhe iba zmenami životného štýlu. Liek však môže ponúknuť cestu von z tejto situácie," vysvetlila v rozhovore pre verejnoprávnu televíziu NOS lekárka Erica van den Akkerová.



Ak však lekári predmetný liek predpíšu deťom, účet musia zaplatiť ich rodičia. Zdravotné poisťovne to omietnu. Pre nadmieru obézne deti, ktorých rodičia tieto faktúry nemôžu zaplatiť, jedinou možnosťou zostáva operácia známa ako bypass žalúdka.



Farmaceutická spoločnosť Novo Nordisk zatiaľ nepožiadala o zaradenie lieku Saxenda do základného balíka zdravotného poistenia, ktorý určuje vláda. Dánska spoločnosť spresnila, že v dobe keď podávala žiadosť pre dospelých pacientov, liek ešte nebol povolený pre deti. Toto povolenie firma získala až v roku 2021.



Po zaradení do základného balíka liekov pre zdravotné poisťovne, až k tomu dôjde, bude liek k dispozícii deťom v Holandsku bezplatne.