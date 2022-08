Holandské odbory chcú žalovať vládu, ak neodškodní zdravotníkov

Brusel/Amsterdam (TASR) - Dva najväčšie holandské odborové zväzy pohrozili, že podniknú právne kroky proti vláde, ak do troch týždňov neponúkne kompenzáciu zdravotníckym pracovníkom s takzvaným dlhým covidom. Informuje o tom spravodajca TASR v Bruseli.



Podľa spravodajského servera DutchNews.nl odborové zväzy FNV a CNV tvrdia, že vláda nedokázala vyriešiť potreby približne 5500 zdravotníckych pracovníkov z prvej línie, ktorí sa počas prvých vĺn pandémie nakazili koronavírusom a stále trpia následkami tohto ochorenia. Oba odborové zväzy zastupujú 1,75 milióna pracovníkov v Holandsku.



"Hnevá nás, že pre nich ešte nebolo nič dohodnuté. Boli prepustení, prišli o veľkú časť svojich príjmov a kvôli chorobe im vznikajú vysoké náklady," uviedla podpredsedníčka odborového združenia FNV Kitty Jongová.



Predstavitelia odborov by boli najradšej, keby vláda konala ešte predtým, ako podajú žalobu. Argumentujú aj tým, že parlament vyzval kabinet aj na odškodnenie postihnutých a poškodených zdravotných pracovníkov.



Rada pre verejné zdravie a spoločnosť, nezávislý poradný orgán, ešte v júni vyzval vládu, aby poskytla "štedré" odškodnenie tým, ktorí trpia dlhodobými problémami po prekonaní covidu.



Zamestnanecká poisťovňa (UWV), nezávislý správny orgán zriadený Ministerstvom sociálnych vecí a zamestnanosti, uviedla, že asi 600 zdravotníckych pracovníkov bolo vyhlásených za práceneschopných pre symptómy dlhého covidu. Ďalších asi 1000 je z rovnakého dôvodu na nemocenskej dovolenke už dva roky a hrozí im ukončenie pracovného pomeru.



Server DutchNews.nl pripomenul, že v Holandsku zamestnávatelia platia plnú mzdu za prvý rok práceneschopnosti a 70 percent zo mzdy za druhý rok. Potom môžu byť zamestnanci prepustení.



Pacienti s dlhým covidom sa sťažujú na chronickú únavu, ťažkosti s dýchaním a problémy so sústredením. Odbory tvrdia, že vládne usmernenia pre používanie ochranných prostriedkov a karanténu porušujú normy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), čo počas pandémie spôsobilo, že stovky zdravotníckych pracovníkov sa nakazilo novým typom koronavírusu.