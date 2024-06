Holandské organizácie chcú prísny dohľad nad vývozom dielov pre Izrael

Haag 28. júna (TASR) - Holandské mimovládne organizácie žiadajú súdy, aby sprísnili dohľad nad vývozom náhradných dielov pre stíhačky F-35 do Izraela, ktorý tento typ lietadiel využíva vo vojne v Pásme Gazy. Organizácie argumentujú, že súčiastky sa z Holandska do Izraela napriek zákazu dostávajú pravdepodobne cez USA. Vláda s rozšírením obmedzení nesúhlasí, súd o pravidlách rozhodne v júli. Na základe informácií z agentúry AP píše TASR.



Súd vo februári nariadil holandskej vláde, aby zastavila vývoz súčiastok stíhačiek F-35 do Izraela. Zdôvodnil to tým, že ak by boli použité vo vojne v Pásme Gazy, znamenalo by to porušenie medzinárodného práva zo strany Holandska.



Vláda sa proti rozhodnutiu súdu odvolala a tvrdí, že zákaz bude počas prebiehajúceho konania dodržiavať. Právny zástupca holandského kráľovstva Reimer Veldhuis na súde varoval, že sprísnenie obmedzenia pre vývoz náhradných dielov do stíhačiek F-35 môže ohroziť dodávky pre armády po celom svete, a to práve v období rastúceho medzinárodného napätia.



Právnička mimovládnej organizácie PAX Liesbeth Zegveldová na pojednávaní okresného súdu v Haagu uviedla, že súčiastky do stíhačiek F-35 sa stále vyvážajú do iných krajín, hlavne do USA, ktoré sú známym spojencom Izraela. Zegveldová požiadala súd, aby zaistil, že tieto dielce nakoniec neskončia v Izraeli. Ak súd rozhodne, že vláda nedodržiava dávnejší zákaz exportu, mali by štát podľa nej pokutovať sumou vo výške 50.000 eur za každý deň, až kým pravidlá nezačne dodržiavať.



V januári sa súd priklonil na stranu vlády, keď povolil holandskej strane vyvážať do Izraela súčiastky, ktoré v tom čase už vlastnili USA. Týkalo sa to skladu v holandskom meste Woensdrecht. Americký výrobca stíhačiek F-35 Lockheed Martin má sklady s takýmito súčiastkami na viacerých miestach v Európe aj vo svete.



Súd by mal v prípade podnetov od mimovládnych organizácií PAX, Oxfam Novib a The Rights Forum rozhodnúť v priebehu júla.