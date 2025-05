Holandské ozbrojené sily zvýšili pohotovosť, vraj hrozia sabotáže

Amsterdam 14. mája (TASR) - Holandské ozbrojené sily v stredu zvýšili stav svojej pohotovosti pre nešpecifikované hrozby a možné sabotáže pri hraniciach krajiny, oznámilo ministerstvo obrany, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Holandsko je v stave pohotovosti označovanom Alfa od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z februára 2022. Teraz však prechádza na úroveň Alfa plus, ktorá je druhou najnižšou v šesťstupňovom systéme pohotovosti.



Vyhlásenie tohto nového stavu pohotovosti je dôsledkom „zvýšených hrozieb“ v Európe. Sprísnené bezpečnostné opatrenia vyžadujú od vojenského personálu, aby intenzívnejšie sledoval podozrivé osoby a vozidlá, ako aj bezpilotné lietadlá, uviedlo ministerstvo obrany.



Dôvodom tohto kroku je zverejnenie výročnej správy holandskej Vojenskej spravodajskej a bezpečnostnej služby (MIVD). V nej sa uvádza, že zahraničné mocnosti sú „čoraz viac pripravené páchať sabotáže, a to aj v blízkosti holandských hraníc“. Konkrétnu hrozbu proti vojenskému objektu však MIVD v súčasnosti neeviduje.



MIVD ešte v apríli uviedla, že ruskí hackeri sa pri vlaňajšom útoku na holandskú infraštruktúru zamerali na verejné zariadenia. O aký objekt išlo, bližšie nespresnila.



Bývalá holandská ministerka obrany Anka Bijleveldová pred „kybernetickou vojnou“ s Ruskom varovala už v roku 2018. Svojho času to vyhlásila po údajnom pokuse o hackerský útok na sídlo Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) v Haagu. V dôsledku toho boli z Holandska vyhostení štyria údajní členovia ruskej vojenskej rozviedky GRU.