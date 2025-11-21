< sekcia Zahraničie
Holandské patrioty ochránia logistický uzol NATO podporujúci Ukrajinu
Veliteľ holandskej pozemnej protivzdušnej obrany Olav Spanjer uviedol, že cieľom je, aby systémy Patriot ani nebolo potrebné použiť.
Autor TASR
Haag 21. novembra (TASR) - Holandsko začalo do Poľska presúvať 300 svojich vojakov a dva systémy Patriot. Misia má dosiahnuť plnú pripravenosť 1. decembra a má chrániť logistický uzol NATO pre podporu Ukrajiny. Vo štvrtok o tom informoval holandský minister obrany Ruben Brekelmans, uviedla agentúra PAP.
Operátori systému prevezmú monitorovanie vzdušného priestoru už v najbližších týždňoch - v situácii, keď napätie v regióne rastie aj pre posledné útoky ruskej armády na západnej Ukrajine, pre ktoré boli na monitorovanie vzdušného priestoru nad Poľskom vyslané stíhačky poľskej armády aj NATO.
Veliteľ holandskej pozemnej protivzdušnej obrany Olav Spanjer uviedol, že cieľom je, aby systémy Patriot ani nebolo potrebné použiť. Poznamenal, že reálne dráhy rakiet pozorované nad Ukrajinou môžu byť pre vojakov psychicky náročné.
Holandsko nasadzuje v Poľsku najnovšiu verziu systému Patriot s modernizovanými radarmi a softvérom. Variant PAC-3 zachytáva balistické rakety, riadené strely aj drony. Jedna raketa stojí približne štyri milióny eur.
Na základni bude umiestnený aj systém NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System) – systém protivzdušnej obrany stredného doletu používaný na zostreľovanie lietadiel, dronov a riadených striel. Samostatná jednotka bude zabezpečovať ochranu základne pred dronmi.
Podľa holandského ministerstva obrany má toto nasadenie operatívny aj symbolický význam, keďže potvrdzuje záväzok Haagu voči východnému krídlu NATO.
