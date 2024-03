Holandské pravicové strany sa pokúsia oživiť koaličné rokovania

Brusel/Amsterdam 4. marca (TASR) - Lídri štyroch holandských pravicových strán sa v pondelok stretnú vo dvojiciach a pokúsia sa prelomiť patovú situáciu v úsilí o vytvorenie novej vládnej koalície. S odkazom na správy webového portálu DutchNews.nl o tom informuje spravodajca TASR.



Viac ako tri mesiace po vlaňajších parlamentných voľbách stále nič nenasvedčuje tomu, že by štyri strany - Strana slobody (PVV), Ľudová strana slobody a demokracie (VVD), Nová spoločenská zmluva (NSC) a Farmársko-občianske hnutie (BBB) - v najbližšom čase podpísali koaličnú dohodu.



Nový vyjednávač pre zostavenie vládnej koalície Kim Putters v rozhovore pre holandské médiá priznal, že doterajšie rokovania boli "komplexné" a sústredili sa na to, akú formu by mala mať nová vláda.



"Existuje niekoľko dôležitých predpokladov pre plodnú politickú spoluprácu," uviedol Putters, ktorý by o dva týždne mal predložiť parlamentu správu o pokroku pri vytváraní novej vlády.



Väčšina strán v parlamente uprednostňuje konvenčnú väčšinovú koalíciu, avšak dve zo štyroch rokujúcich strán - pravicovo-liberálna VVD a centristicko-reformistická NSC - vyjadrujú obavy vstúpiť do vlády na čele s krajne pravicovou PVV kontroverzného politika Geerta Wildersa.



Putters by sa mal v priebehu pondelka stretnúť so šéfkou VVD Dilan Yesilgözovou a lídrom NSC Pieterom Omtzigtom, a vo večerných hodinách aj s Wildersom a predsedníčkou BBB Caroline van der Plasovou.



Wilders minulý týždeň v piatok vystupňoval tlak na svojich potenciálnych partnerov a na sociálnej sieti X zverejnil výzvu, že VVD a NSC budú zodpovedné, ak rokovania zlyhajú a vládu namiesto pravice bude zostavovať Frans Timmermans, bývalý eurokomisár a vodca ľavicovej aliancie Zelených a Strany práce (GL-PvdA).



Omtzigt opakovane vyhlásil, že jeho strana nevstúpi do kabinetu vedeného Wildersom, je však pripravený podporiť menšinovú koalíciu ostatných troch pravicových strán.



Yesilgözová po krachu predchádzajúceho kola rokovaní povedala, že VVD je pripravené vstúpiť do koalície, ale iba vted, ak sa NSC vráti k rokovaciemu stolu. Omtzigtov návrh "mimoparlamentného" vládneho kabinetu, ktorý zahŕňa ministrov aj mimo koaličných strán a nemá väčšinu v parlamente, sa stretol so slabým pochopením u ostatných troch rokujúcich strán.



To viedlo aj k tomu, že líderka BBB minulý týždeň navrhla nahradiť NSC vo vláde inými stranami, napríklad Kresťanskými demokratmi (CDA) alebo koalíciou dvoch euroskeptických kresťanských strán (Kresťanská únia a Reformovaná politická strana) vystupujúcich pod značkou Holandský biblický pás.



Predseda CDA Henri Bontenbal však túto myšlienku rozhodne zamietol a odkázal že, kresťanskí demokrati nechcú byť vo vláde spolu s Wildersom, a to ani ako "podporný partner".