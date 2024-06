Holandské strany počas eurovolieb hlásili hackerské útoky

Brusel/Amsterdam 7. júna (TASR) - Viacero holandských strán počas štvrtkových volieb do Európskeho parlamentu (EP) oznámilo, že sa stali obeťami kybernetických útokov. K zodpovednosti sa prihlásila ruskojazyčná skupina HackNet, uviedol v piatok týždenník Politico, na ktorý sa odvoláva spravodajca TASR.



"Holandsko je prvou krajinou, ktorá hlasuje vo voľbách do Európskeho parlamentu. Bude teda prvé, kto bude trpieť útokmi DDoS," uviedla skupina nazvaná HackNet v ruskojazyčnom príspevku na Telegrame.



Podľa Politica najmenej tri politické strany - krajne pravicová Strana slobody (PVV), Kresťanskodemokratická výzva (CDA) a Fórum pre demokraciu (FvD) - hlásili vo štvrtok problémy s útokmi na svoje webové stránky.



Účasť voličov na eurovoľbách bola podľa portálu DutchNews.nl takmer 47-percentná, najvyššia za posledných 35 rokov.



Skutočné výsledky volieb zverejnia až v nedeľu večer spolu s výsledkami z ostatných členských krajín EÚ, ale exit poll zverejnený verejnoprávnou vysielacou spoločnosťou NOS naznačil, že ľavicová aliancia obsadí osem z 31 holandských kresiel v EP. Strana práce (PvdA) a Zelení (GroenLinks) pod vedením bývalého eurokomisára Fransa Timmermansa tak zrejme dokázali poraziť krajne pravicovú Stranu slobody (PVV) Geerta Wildersa, ktorá dominovala vo vlaňajších parlamentných voľbách. V EP bude zrejme mať sedem mandátov.



V porovnaní s výsledkami parlamentných volieb z jesene 2023 klesla podpora pre strany novej pravicovej koalície z 56,3 percenta na 38,5 percenta, kým podpora pre ľavicovú alianciu vzrástla z takmer 16 percent na takmer 22 percent.



Timmermans v povolebnom rozhovore pre médiá upozornil, že ak sa zrátajú výsledky ľavicovej aliancie, kresťanských demokratov, liberálnej stany D66 a paneurópskej strany Volt, tak "strany, ktoré sú za Európu a ktoré sa rozhodli pre silnejšiu Európu, si v týchto voľbách viedli dobre."



Denník NRC Handelsblad v piatok upozornil, že sedem mandátov pre Wildersovu PVV v europarlamente ukazuje, že Holandsko smeruje k euroskeptickej pravici. Wilders označil odhadované výsledky za najväčšie víťazstvo strany v eurovoľbách, no nedokázal skryť sklamanie z toho, že nie je víťazom hlasovania.



Exit poll naznačil, že Strana slobody a demokracie (VVD) obsadí štyri kreslá v EP, CDA a D66 budú mať po tri mandáty, Roľnícko-občianske hnutie (BBB) získa dve kreslá a po jednom europoslancovi budú mať strana Volt, Nová spoločenská zmluva (NSC), konzervatívne náboženská Reformovaná politická strana (SGP) a Strana pre zvieratá (PvdD). O poslancov v EP zrejme príde krajne pravicové a proputinovské Fórum pre demokraciu (FvD), ktoré má v súčasnosti päť europoslancov.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)