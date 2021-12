Holandsko sa po mesiacoch dohodlo na novej vláde

Amsterdam 13. decembra (TASR) - Štyri holandské politické strany v pondelok oznámili, že po deviatich mesiacoch od predčasných parlamentných volieb dosiahli dohodu o vzniku novej vládnej koalície. Premiérovi Markovi Ruttemu sa tak otvorila cesta k tomu, aby viedol svoj v poradí už štvrtý kabinet, informuje agentúra Reuters.



Nová vláda bude pozostávať zo štyroch strán, ktoré sú v Holandsku pri moci už od roku 2017. Koaličné rozhovory, ktoré viedli po marcových voľbách, však boli vôbec najdlhšími v holandskej histórii. Trvali rekordných 271 dní, čím prekonali predošlý rekord z roku 2017, keď rokovali strany o vzniku predošlého Rutteho kabinetu celkovo 225 dní, približuje agentúra AFP.



Víťazom marcových predčasných volieb v Holandsku bola Rutteho liberálnokonzervatívna Strana slobody a demokracie (VVD). Keďže ale získala len 22 percent hlasov, potrebuje v parlamente podporu aj ďalších strán. Na texte koaličnej dohody sa VVD dohodla so stranami D66, Kresťanskodemokratickou výzvou (CDA) a Kresťanskou úniou (CU), s ktorými tvorila vládu už od roku 2017.



Podľa správ miestnych médií bude medzi priority novej vlády patriť vynaloženie výdavkov na riešenie systémového problému s nedostatkom dostupných bytov, dotácie na starostlivosť o deti a vyššie výdavky na zdravotnú starostlivosť a školy.



Očakáva sa tiež, že nová vláda vyčlení miliardy eur na opatrenia zamerané na boj proti klimatickým zmenám, keďže Holandsku sa v posledných rokoch nedarí dosahovať svoje klimatické ciele a v rámci EÚ patrí medzi krajiny, ktoré v prepočte na obyvateľa produkujú najviac emisií.



Koaličná dohoda by mala byť v stredu predstavená poslancom parlamentu, pričom je pravdepodobné, že Rutte bude následne poverený zostavením novej vlády, čo sa očakáva začiatkom budúceho roka.



Rutteho predošlá podala v januári demisiu, a to po vypuknutí škandálu s vyplácaním prídavkov na deti.



Mark Rutte je vo funkcii premiéra už od roku 2010 a spoločne s maďarským premiérom Viktorom Orbánom je momentálne najdlhšie vládnucim lídrom v EÚ, približuje Reuters.