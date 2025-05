Holandské tajné služby vinia z kyberútokov skupinu Laundry Bear

Amsterdam 27. mája (TASR) - Minulý rok útočila na systémy holandskej polície, Severoatlantickej aliancie a niekoľkých ďalších európskych krajín dovtedy neznáma ruská hackerská skupina Laundry Bear. Uviedli to v utorok holandské spravodajské služby AIVD a MIVD, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



V liste parlamentu tajné služby skupinu označili za pravdepodobne financovanú ruským režimom. „Kybernetické útoky na holandské inštitúcie sú súčasťou väčšej medzinárodnej kybernetickej hrozby, ktorú predstavuje táto hackerská skupina,“ uvádzajú spravodajské služby vo vyhlásení k vyšetrovaniu minuloročných incidentov.



Skupina podľa nich pracovala bez povšimnutia až do septembra 2024, keď úrady odhalili jednu z jej hackerských operácií proti holandskej polícii. Laundry Bear vtedy získal prístup k utajovaným informáciám. Skupina bola tiež vraj zapojená do kybernetickej špionáže proti niektorým spoločnostiam, ktoré vyrábajú pokročilé technológie. Moskva k nim stratila prístup po uvalení hospodárskych sankcií pre vojnu na Ukrajine.



„Vyšetrovanie tiež odhalilo, že skupina Laundry Bear je zodpovedná za kybernetické operácie proti západným vládam a iným inštitúciám najmenej od roku 2024,“ uvádza správa. Podľa spravodajských služieb sa skupina snažila získať informácie týkajúce sa „obstarávania a výroby vojenského vybavenia západnými krajinami a dodávok západných zbraní na Ukrajinu“.