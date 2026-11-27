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Holandské úrady zaistili na letisku 26 ohrozených korytnačiek
Korytnačky Kinosternon vogti patria medzi najmenšie druhy korytnačiek na svete a dovezené boli z Mexika, kde ich vo voľnej prírode žije už len okolo 300.
Autor TASR
Amsterdam 27. novembra (TASR) - Holandské úrady zaistili minulý týždeň na letisku Schiphol 26 kriticky ohrozených korytnačiek druhu Kinosternon vogti (Klopavka vallartská), uviedol v piatok tamojší Úrad pre bezpečnosť potravín a spotrebiteľských výrobkov (NVWA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Korytnačky Kinosternon vogti patria medzi najmenšie druhy korytnačiek na svete a dovezené boli z Mexika, kde ich vo voľnej prírode žije už len okolo 300. Podľa NVWA muž prepravoval plazy vo svojej batožine na ceste do Hongkongu. Úrady ho zadržali a začali vyšetrovanie.
Korytnačky boli zabalené do lepiacej pásky, aby sa nemohli hýbať, pričom väčšina z nich sa nachádzala v krabici spolu s hračkárskym autom. Niekoľko ďalších našli v ponožke. NVWA uviedol, že všetky prežili a previezli ich do špecializovaného záchranného centra pre zvieratá.
Podľa amerického Centra pre biologickú diverzitu, korytnačky tohto druhu sa predávajú po približne 30.000 dolárov za kus. Centrum zároveň vyzvalo mexickú vládu, aby urobila viac pre ich ochranu.
Korytnačky Kinosternon vogti patria medzi najmenšie druhy korytnačiek na svete a dovezené boli z Mexika, kde ich vo voľnej prírode žije už len okolo 300. Podľa NVWA muž prepravoval plazy vo svojej batožine na ceste do Hongkongu. Úrady ho zadržali a začali vyšetrovanie.
Korytnačky boli zabalené do lepiacej pásky, aby sa nemohli hýbať, pričom väčšina z nich sa nachádzala v krabici spolu s hračkárskym autom. Niekoľko ďalších našli v ponožke. NVWA uviedol, že všetky prežili a previezli ich do špecializovaného záchranného centra pre zvieratá.
Podľa amerického Centra pre biologickú diverzitu, korytnačky tohto druhu sa predávajú po približne 30.000 dolárov za kus. Centrum zároveň vyzvalo mexickú vládu, aby urobila viac pre ich ochranu.