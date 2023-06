Holandské vlaky začali po poruche počítačového systému opäť premávať

Amsterdam 5. júna (TASR) - K postupnému obnoveniu holandskej vnútroštátnej aj medzinárodnej vlakovej dopravy došlo po výluke spôsobenej poruchou počítačového systému, pre ktorú boli stovky cestujúcich nútené prespať napríklad na železničných staniciach. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Výpadok počítačového systému postihol systém riadenia železničnej dopravy už v nedeľu večer zhruba o 18.00 h SELČ. Úrady spočiatku dúfali, že poruchu vyriešia v priebehu niekoľkých hodín, podarilo sa im to však nakoniec až v pondelok.



Porucha pritom spôsobila zastavenie vnútroštátnej aj medzinárodnej vlakovej dopravy, uviedla spoločnosť ProRail, ktorá dohliada na údržbu a prevádzku holandských železníc.



Výpadok postihol aj spojenia vysokorýchlostných vlakov: Thalysu premávajúceho z Amsterdamu do Bruselu a Paríža, Eurostaru premávajúceho z holandskej metropole do Londýna a spojenia ICE do Nemecka. ProRail informovala, že vlakové spojenia v okolí Amsterdamu sa obnovia od 9.00 h SELČ.



Obnovenie spojov bolo úľavou pre mnohých turistov vrátane stoviek fanúšikov britského popového speváka Harryho Stylesa, ktorí sa v nedeľu zúčastnili na jeho koncerte na amsterdamskom futbalovom štadióne. Domov sa pre výpadok vlakovej dopravy nemalo ako dostať približne 500 z nich. Prespali tak v neďalekej hale Ziggo Dome, kde im úrady poskytli spacie vaky, jedlo a pitie.



Ďalší cestujúci prenocovali na železničných staniciach v okolí Amsterdamu vrátane tamojšej hlavnej stanice. Na nástupištiach pre nich boli sprístupnené odstavené vlaky, v ktorých si mohli oddýchnuť. "Nedostali sme nič na jedenie ani nijaké informácie o tom, čo sa dialo," povedala holandskej verejnoprávnej stanici NOS rozhnevaná pasažierka.



Spoločnosť ProRail sa za výluku vlakovej dopravy ospravedlnila s tým, že príčinu technickej poruchy preveruje.