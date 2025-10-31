< sekcia Zahraničie
Holandské voľby podľa agentúry ANP vyhrala strana D66
Všetky odovzdané hlasy ešte nie sú spočítané, avšak z analýzy ANP vyplýva, že aktuálny náskok D66 o 15.155 hlasov už PVV nedokáže dostihnúť.
31. októbra
Haag 31. októbra (TASR) - V stredajších voľbách do holandského parlamentu zvíťazila podľa miestnej tlačovej agentúry ANP sociálnoliberálna strana D66. Iba tesne zvíťazila nad protiimigračnou Stranou za slobodu (PVV) Geerta Wildersa. Novým premiérom by sa preto mohol stať líder D66 Rob Jetten. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.
Sčítané nie sú iba hlasy z jedného okrsku a hlasy odovzdané poštou. Výsledky poštou odoslaných hlasov budú známe až v pondelok, Holanďania žijúci v zahraničí sa však v minulosti zvyčajne prikláňali skôr ku centristickým a ľavicovým stranám.
Holandská agentúra preto odhadla, že D66 môže získať ďalší poslanecký mandát a prekonať PVV aj v počte kresiel. Obidvom stranám na základe doterajších výsledkov pripadá 26 poslancov v 150-člennej dolnej komore parlamentu.
AFP pripomína, že líder D66 Jetten sa vo veku 38 rokov môže stať doteraz najmladším premiérom. S veľkou pravdepodobnosťou ho čakajú dlhé a zložité koaličné rokovania.
Víťazná strana podľa zaužívaných zvyklostí menuje tzv. skauta, ktorý má za úlohu preskúmať možné koaličné kombinácie. Tento krok sa mal pôvodne uskutočniť v piatok. Stretnutie lídrov všetkých strán však pre neistý výsledok volieb odložili na budúci utorok. Až do vymenovania novej vlády vo funkcii zostáva premiér Dick Schoof. „Očakávam, že počas Vianoc budem stále premiérom,“ povedal v piatok.
Všetky parlamentné strany spoluprácu s Wildersovou PVV vylúčili. Podľa AFP je najpravdepodobnejšie, že budúca koalícia bude zložená zo subjektov D66, Kresťanskodemokratická výzva (CDA), Ľudová strana za slobodu a demokraciu (VVD) a bloku zloženého zo Zelenej ľavice (Groen Links) a Strany práce (PvdA).
Líderka VVD Dilan Yesilgozová pred voľbami vyhlásila, že koalícia s blokom zelených a labouristov „by nefungovala“ a vyslovila sa za stredopravú koalíciu. Ľavicový blok si však v pondelok zvolí nového lídra, keďže z jeho čela po neúspechu vo voľbách odstúpil bývalý eurokomisár Frans Timmermans. Vzťahy medzi Yesilgozovou a Timmermansom boli zložité a nový líder zelených a labouristov by preto mohol koaličné rokovania zjednodušiť, konštatuje AFP.
