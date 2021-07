Holandskí colníci zhabali v rotterdamskom prístave tri tony kokaínu

Haag 16. júla (TASR) - Tri tony kokaínu zhabali holandskí colníci v Rotterdame. Narkotikum bolo ukryté v sudoch s banánovým pyré, informovala v piatok agentúra AFP.



Zásielku, ktorá smerovala z Ekvádora do švajčiarskeho mesta Bazilej, colníci objavili v rotterdamskom prístave v utorok večer počas rutinnej obhliadky.



Táto zásielka, ktorá by mala na čiernom trhu hodnotu približne 225 miliónov eur, patrí medzi najväčšie kontrabandy drog, zadržané v prístave v Rotterdame, uviedla vo vyhlásení miestna prokuratúra s tým, že drogy boli zlikvidované.



Holandsko sa stalo vstupnou bránou pašovania drog do Európy, ktoré prúdia najmä cez Rotterdam - najväčší európsky prístav. Holandské úrady vo štvrtok oznámili, že v tomto roku spoločne so zahraničnými orgánmi zaistili celkovo 50 ton kokaínu, ktorého cieľom malo byť práve Holandsko.



V aprílovej správe Europolu sa uvádza, že starý kontinent je zaplavený "bezprecedentným množstvom kokaínu generujúcim miliardové zisky" pre zločinecké gangy v Európe a Južnej Amerike.



V rámci spoločnej policajnej akcie Belgicka, Holandska a Nemecka úrady vo februári počas razií v nemeckom meste Hamburg a belgických Antverpách zadržali rekordných 23 ton kokaínu určeného pre holandský čierny trh.