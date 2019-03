Holandskí farmári prosia turistov: Nešliapte nám po tulipánoch

Polia cibuľovín blízko holandského pobrežia Severného mora sú veľkým turistickým lákadlom každú jar, keď kvitnú tulipány, narcisy, hyacinty.

Haag 27. marca (TASR) - Holandskí farmári majú odkaz pre turistov: Prosím, nešliapte nám po tulipánoch.



Polia cibuľovín blízko holandského pobrežia Severného mora sú veľkým turistickým lákadlom každú jar, keď kvitnú tulipány, narcisy, hyacinty a ďalšie kvety, ktoré premenia oblasť na koberec živých, pestrých farieb. Polia poskytujú ideálne pozadie pre dovolenkové fotografie, ktorými sa možno pochváliť aj na Instagrame.



Návštevníci však čoraz častejšie po týchto poliach kráčajú a ničia kvety aj ich cibuľky - preto ich teraz nové tabule vyzývajú, aby si pohľad vychutnali, ale zdržiavali sa mimo polí.



Hoci turisti vlievajú do regiónu peniaze, niečo treba zaplatiť aj za škody, ktoré návštevníci spôsobia kvetom. Ak sa pošliape rastlina tulipánu, cibuľa, z ktorej vypučí, nenarastie dostatočne a potom nie je vhodná na predaj.



Podobná kampaň vlani bola vnímaná ako príliš nepriateľská, takže farmári vyrobili nové tabule. A jeden z nich, Simon Pennings, vyhlásil, že plánuje do polí vyslať "ambasádorov", ktorí budú turistom vysvetľovať, prečo sa musia držať mimo polí.



Jeden z nových pútačov, s textom "Tešte sa z kvetov, berte ohľad na našu pýchu", umiestnili v stredu vedľa poľa, ale istého návštevníka to vôbec neodradilo a vošiel do záhonov urobiť si fotografiu.



Pennings zažil už veľa podobných scén.



"Bicykle, ľudia, psy, deti, všetko sme to už v poliach videli," povedal.



"Vlani som mal jedno pole a v ňom 300 turistov. Zvládať turistov je práca takmer na celý úväzok," dodal farmár.