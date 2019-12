Holandskí klimatickí aktivisti slávia víťazstvo v dlhom súdnom spore

Haag 20. decembra (TASR) - Holandskí environmentálni aktivisti zvíťazili v piatok v dlhoročnom súdnom boji za to, aby vláda musela znížiť emisie skleníkových plynov. Najvyšší súd v krajine potvrdil dva predošlé súdne verdikty, ktoré nariaďujú vláde znížiť emisie do roku 2020 najmenej o 25 percent v porovnaní s úrovňou emisií z roku 1990, informovala agentúra AP.



Aktivisti v zaplnenej súdnej sieni tlieskali a jasali po tom, ako predsedajúci sudca Kees Streefkerk konštatoval, že súd zamietol odvolanie vlády.



Súd v Haagu už takmer pred štyrmi rokmi prvýkrát nariadil zníženie emisií v prípade iniciovanom klimatickou skupinou Urgenda. Organizácia v mene 900 holandských občanov tvrdila, že vláda má zákonnú povinnosť chrániť svojich občanov pred hrozivými vynárajúcimi sa nebezpečenstvami, vrátane vplyvov klimatických zmien na túto nízkopoloženú krajinu, ktorej väčšina sa nachádza pod hladinou mora a ohrozuje ju stúpajúca hladina mora spôsobená globálnym otepľovaním.



Vláda sa voči verdiktu vtedy odvolala s tým, že súdy by nemali nariaďovať vláde takéto opatrenia. Vláda neuspela s odvolaním v októbri 2018 a odvolala sa ešte na Najvyšší súd. Ten v piatok odvolanie zamietol a uviedol, že holandská vláda musí konať vzhľadom na "riziko nebezpečnej klimatickej zmeny, ktorá by tiež mohla mať vážny vplyv na práva na život a zdravie obyvateľov Holandska".



Holandská agentúra pre odhad environmentálnych vplyvov minulý mesiac vyjadrila v správe očakávanie, že emisie v roku 2020 budú na úrovni približne 23 percent oproti roku 1990. Zníženie emisií môže byť podľa tejto agentúry v rozmedzí od 19 do 26 percent.