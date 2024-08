Holandskí ochranári žalujú farmárov pre amputácie prasacích chvostov

Brusel/Amsterdam 9. augusta (TASR) - Holandská organizácia za práva zvierat Varkens in Nood (Ošípané v núdzi) spustila súdne konanie proti štátu. Dôvodom je, že chvosty prasiat sú v krajine ešte stále nezákonne amputované. Na štvrtkovú správu denníka NL Times upozornil spravodajca TASR.



Ochranárska organizácia žalobu vzniesla preto, aby zabezpečila, že Holandský úrad pre bezpečnosť potravín a spotrebiteľov (NVWA) bude presadzovať pravidlá a zakročí proti piatim veľkochovateľom ošípaných, ktorí systematicky odrezávajú prasacie chvosty.



Od roku 1991 je v Holandsku zakázané odsekávať chvosty prasatám, čo sa robilo preto, aby si ich zvieratá navzájom neohrýzali. Zákon stanovuje výnimky, ak sú všetky ostatné opatrenia proti ohrýzaniu chvostov neúspešné.



Podľa organizácie Varkens in Nood však chovatelia ošípaných často ignorujú opatrenia, ako je zlepšenie životného prostredia ošípaných alebo chov menšieho počtu zvierat na meter štvorcový, a automaticky a rutinne odrezávajú chvosty prasatám.



NVWA naznačil, že nepodnikne kroky proti veľkochovateľom, ktoré amputujú chvosty prasatám. Ochranári z Varkens in Nood však veria, že súdnou žalobou prinútia ministerstvo pôdohospodárstva, pod ktoré tento typ dozoru spadá, aby dodržiavalo zákon.



Úrad pre bezpečnosť potravín a spotrebiteľov upozornil, že súčasná legislatíva nestanovuje jasne, kedy môže chovateľ ošípaných amputovať chvosty prasatám. V dôsledku toho NVWA ako regulátor nemôže určiť, kedy sú pravidlá porušené, a nemôže ich presadzovať.



Regulátor môže zasiahnuť najmä v prípadoch preplnených chlievov a kotercov, ktoré nezaisťujú dostatočne dobré životné podmienky ošípaných, čo sú faktory, ktoré môžu tiež prispieť k obhrýzaniu chvostov.



Ministerstvo pôdohospodárstva zdôraznilo, že vedie politiku postupného ukončenia odrezávania prasacích chvostov. Termín na to bol stanovený v roku 2019, a to do roku 2030.