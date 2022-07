Holandskí poľnohospodári protestujú, zablokovali sklady s potravinami

Haag 4. júla (TASR) - Holandskí poľnohospodári, ktorých nesúhlasia s plánmi vlády na zníženie emisií, v pondelok použili svoje traktory a nákladné autá na blokádu distribučných centier supermarketov, informovala agentúra AP.



Najrušnejšie holandské letecké centrum, letisko Schiphol, vyzvalo cestujúcich, aby na cestu k letiskovým terminálom využívali radšej verejnú dopravu. Správa letiska má totiž obavy, že poľnohospodári budú blokovať aj príjazdy k letiskám.



Organizácia zastrešujúca siete supermarketov apelovala na políciu, aby prijala opatrenia. Súčasne informovala svojich klientov o možných výpadkoch v zásobovaní.



Dopravná polícia upozornila motoristov, aby sa pripravili na zdržania a možné spomaľovanie jazdy na diaľniciach traktormi. Informovala však súčasne, že v pondelok, v čase rannej špičky, mali cestujúci do práce len málo problémov - pravdepodobne však pre to, že mnohí ľudia sa rozhodli radšej pracovať z domu, aby neuviazli v premávke.



AP dodala, že vláda cez víkend vymenovala sprostredkovateľa, ktorý bude viesť rozhovory medzi organizáciami poľnohospodárov a úradníkmi pripravujúcimi opatrenia na zníženie miery znečistenia ovzdušia.



Holandský premiér Mark Rutte však vylúčil rokovania s farmármi zodpovednými za radikálne protesty.



Poľnohospodárska lobistická skupina LTO, považovaná za najvplyvnejšiu, označila vládneho sprostredkovateľa Johana Remkesa za odborníka a uviedla, že je otvorená rokovaniam s ním.



Nevôľu v radoch holandských poľnohospodárov vyvolal vládny návrh na 50-percentné zníženie emisií škodlivých znečisťujúcich látok, ako sú oxidy dusíka a amoniak, ktoré má byť dosiahnuté do roku 2030. Úrady jednotlivých regiónov v Holandsku dostali rok na vypracovanie plánov na dosiahnutie tohto cieľa.



Očakáva sa, že realizácia tohto návrhu povedie k zníženiu počtu hospodárskych zvierat a k odkúpeniu niektorých fariem, kde hospodárske zvieratá produkujú veľké množstvo amoniaku.



Poľnohospodári kritizujú vládu za jej plány a tvrdia, že prejavuje malý záujem o budúcnosť agrosektora v Holandsku.