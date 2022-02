Holandskí poslanci chcú zakázať cigaretové filtre s mikroplastami

Brusel/Amsterdam 4. februára (TASR) - Cigaretové filtre obsahujúce plasty sú vysoko znečisťujúce a mali by byť v Holandsku zakázané. Uvádza sa v parlamentnom návrhu, ktorý vo štvrtok predložili poslanci Strany pre zvieratá (PvdD). TASR získala informácie zo spravodajského servera DutchNews.nl.



Poslanci za PvdD upozornili, že cigarety sú číslo jeden v rebríčku 10 najbežnejších foriem odpadu a sú dôležitou zložkou plastovej zmesi plávajúcej v oceánoch.



"Cigaretové filtre končia v prírode a nepodliehajú biologickému rozkladu alebo sú takmer biologicky nerozložiteľné. Uvoľňujú mikroplasty a chemikálie, čo má dôsledky pre životné prostredie a zvieratá, ktoré s nimi prídu do kontaktu," uvádza sa v parlamentnom návrhu.



Počas "upratovacieho dňa", ktorý vlani zorganizovala holandská nadácia Plastic Soup Foundation, bojujúca proti zbytočnému hromadeniu odpadkov, boli cigaretové filtre najčastejšie zozbieranými odpadkami. Pri čistení pláží na 30 miestach pozdĺž pobrežia Severného mora, ktoré vlani organizovala spoločnosť Stichting De Noordzee, takmer 2900 dobrovoľníkov vyzbieralo 57.772 ohorkov cigariet.



Filtre cigariet obsahujú mikrovlákna, bežný typ mikroplastov vyskytujúcich sa v životnom prostredí, ktoré sa zle rozkladajú a ktoré EÚ považuje za veľký problém znečistenia morí a oceánov.



Návrh PvdD upozorňuje, že pre fajčiarov sú dostupné alternatívy a strana zároveň navrhla, aby dovtedy kým sa nepodarí dosiahnuť generáciu bez fajčiarov, súčasné filtre vyrobené z acetátu celulózy boli zákonom zakázané.



Od budúceho roka začne platiť nová európska smernica o plastoch na jedno použitie. Výrobcovia plastových materiálov na jedno použitie budú zodpovední za spracovávanie tohto odpadu. Smernica EÚ uznáva, že filtre tabakových výrobkov obsahujúce plast sú druhými najčastejšie nájdenými jednorazovými plastovými predmetmi na plážach členských krajín Únie.



"Zákaz plastových cigaretových filtrov je nevyhnutným krokom v boji proti znečisteniu plastmi," vyhlásil Karl Beerenfenger, vedúci kampane zameranej proti používaniu plastov (Plastic Peuken Collectief). Upozornil, že tabakový priemysel by chcel zveriť zodpovednosť za odpratávanie ohorkov s filtrami samotným fajčiarom, ale ich uvedomelosť nikdy nebude na takej úrovni, aby zabránili znečisťovaniu. Okrem toho zbieranie a odpratávanie voľne pohodených ohorkov je náročná a drahá úloha.



Holandské združenie krájaného a fajčiarskeho tabaku (VSK), ktoré zastupuje holandský tabakový priemysel, vo svojom vyjadrení priznalo, že plasty z odhodených ohorkov cigariet predstavujú "problém". Združenie tvrdí, že treba lepšie informovať spotrebiteľov a žiada vládu, aby "stimulovala inovácie" pri hľadaní alternatív pre zloženie filtrov cigariet.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)