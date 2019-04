Holandskí poslanci nechcú v preambule zmlúv o EÚ užšie spojenectvo

Predložený návrh požaduje, aby holandská vláda pri prvej možnej príležitosti vyzvala na odstránenie uvedeného textu zo zmlúv EÚ.

Brusel/Amsterdam 29. apríla (TASR) - Väčšina holandských poslancov hlasovala za návrh na odstránenie frázy "čoraz užšie spojenectvo" z preambuly k rôznym zmluvám EÚ. Uviedol v pondelok spravodajský server DutchNews.nl.



Návrh, ktorý predložila fundamentalistická kresťanská Reformovaná politická strana (SGP), získal podporu nielen dvoch strán žiadajúcich "nexit", čiže odchod Holandska z EÚ - Strany slobody (PVV) a strany Forum -, ale počas minulotýždňových diskusií ho podporili aj poslanci troch zo štyroch koaličných vládnych strán. Neodmietli ho ani opoziční socialisti či strana bojujúca za práva zvierat (PvdD) alebo politické zoskupenie zastupujúce dôchodcov (50Plus).



Predložený návrh požaduje, aby holandská vláda "pri prvej možnej príležitosti" vyzvala na odstránenie uvedeného textu zo zmlúv EÚ.



Premiér Mark Rutte, ktorého Ľudová strana slobody a demokracie (VVD) podporila tento návrh, počas rozpravy povedal, že opätovné otvorenie zmlúv o fungovaní Európskej únie by "prinieslo obrovské riziká", pričom naznačil, že sú "väčšie ryby na smaženie v rámci Európy".



"Vláda nebude požadovať opätovné otvorenie zmlúv a požadovať tento jediný bod," vyhlásil Rutte.



Výskum zverejnený začiatkom apríla ukázal, že Holanďania patria medzi najmenej pravdepodobné krajiny, ktoré by chceli opustiť EÚ. Správa Eurobarometra naznačila, že až 86 percent Holanďanov by hlasovalo za zotrvanie v EÚ, ak by sa referendum o vystúpení konalo zajtra, a len osem percent by hlasovalo za "nexit", čiže odchod z Únie.



