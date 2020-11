Holandskí poslanci osúdili predčasné Trumpovo vyhlásenie sa za víťaza

Brusel/Amsterdam 4. novembra (TASR) – Poslanci holandského parlamentu vyzvali v stredu vládu premiéra Marka Rutteho, aby verejne odsúdila vyhlásenie Donalda Trumpa, že sa stal víťazom amerických prezidentských volieb ešte skôr, ako sa spočítali všetky voličské hlasy. Uviedol to spravodajský server DutchNews.nl.



Donald Trump v stredu v skorých ranných hodinách na tlačovej konferencii v Bielom dome otvorene spochybnil legitimitu voličských hlasov zaslaných poštou a pohrozil, že sa obráti na Najvyšší súd. Úradujúci prezident to uviedol po tom, ako jeho demokratický vyzývateľ Joe Biden znížil Trumpov náskok víťazstvom v niekoľkých nerozhodných štátoch. Trump označil hlasovanie prostredníctvom pošty za podvod na americkom ľude, nepredložil však nijaké dôkazy o možných volebných podvodoch a ani nešpecifikoval, ako by mal zasiahnuť Najvyšší súd.



Trumpovo predčasné označenie sa za víťaza volieb a spochybnenie voličských hlasov zaslaných poštou rozhnevalo viacerých poslancov holandského parlamentu. Líder opozičnej strany Zelených (GroenLinks) Jesse Klaver vyhlásil, že je nebezpečné, keď prezident podkopáva demokraciu tým, že sa označuje za víťaza už pred sčítaním všetkých hlasov. „Holandská vláda musí vyzvať Trumpa, aby dodržiaval pravidlá demokracie," odkázal Klaver.



Člen koaličnej liberálnej strany D66 Sjoerd Sjoerdsma v tejto súvislosti vyzval ministra zahraničných vecí Stefa Bloka a jeho kolegov z členských krajín EÚ, aby neuznávali predčasné Trumpovo vyhlásenie sa za víťaza.



„Amerického prezidenta nevolíme my, ale je našou úlohou zabezpečiť, aby sa naši demokratickí partneri riadili pravidlami," uviedol Sjoersma na Twitteri s tým, že Blok musí spolu s jeho rezortnými kolegami z EÚ jasne povedať, že nemožno akceptovať žiadne vyhlásenie víťazstva, kým nebudú spočítané všetky hlasy.



Portál DutchNews.nl v tejto súvislosti zverejnil vyjadrenia viacerých holandských expertov na zahraničnú politiku, podľa ktorých americké prezidentské voľby, bez ohľadu na svoj výsledok, povedú v konečnom dôsledku k ďalšej polarizácii spoločnosti v USA a ešte viac zhoršia postavenie Spojených štátov vo svete.