Holandsko schválilo zákon, ktorý ruší päťdňové čakanie na interrupciu

Brusel/Amsterdam 10. februára (TASR) - Veľká väčšina poslancov holandského parlamentu hlasovala podľa očakávania za návrh zákona, ktorým sa zruší päťdňová čakacia lehotu na výkon interrupcie. Uviedol vo štvrtok spravodajský server DutchNews.nl.



Povinné päťdňové čakanie sa v súčasnosti týka všetkých žien, ktoré sú tehotné dlhšie ako 16 dní a rozhodli sa pre umelé prerušenie tehotenstva. Uvedená čakacia doba bola zahrnutá do holandského zákona o potratoch začiatkom 80. rokov 20. storočia, keď sa interrupcie stali legálnymi, pričom už odvtedy je považovaná za kontroverznú.



Poslanci 150-člennej dolnej komory parlamentu mali v tejto otázke voľnú ruku, nemuseli hlasovať na základe odporúčania svojich politických strán. Návrh zákona nakoniec podporilo 101 poslancov, proti sa vyjadrilo 38 zákonodarcov.



Proti návrhu hlasovali okrem poslancov troch kresťanských strán aj členovia krajne pravicového Fóra pre demokraciu (FvD), väčšina poslancov Strany slobody (PVV) a dvaja poslanci konzervatívno-liberálnej Ľudovej strany za slobodu a demokraciu (VVD).



K úprave legislatívy sa teraz ešte musí vyjadriť horná komora parlamentu, neočakávajú sa však žiadne prekážky pre prijatie zákona.



Podľa DutchNews.nl sa očakáva, že väčšina členov parlamentu odobrí aj návrh zákona, ktorý má umožniť rodinným lekárom priamo predpisovať potratové tabletky. Tie sú v súčasnosti dostupné iba na potratových klinikách.



Miera potratov v porovnaní so živonarodenými deťmi v Holandsku je jedna z najnižších na svete. V roku 2018 to bolo 8,8 potratov na 1000 narodených detí. Väčšina interrupcí sa pritom týkala žien mladších ako 30 rokov, ktoré tento zákrok absolvovali pre dosiahnutím siedmeho týždňa tehotenstva.











(spravodajstvo TASR Jaromír Novak)