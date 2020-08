Vedci objavili protilátky na nový typ koronavírusu v materskom mlieku

Brusel/Amsterdam 19. augusta (TASR) - Vedci z Univerzitnej nemocnice v Amsterdame (UMC) v spolupráci s ďalšími výskumnými inštitúciami objavili protilátky proti novému typu koronavírusu v materskom mlieku žien, ktoré boli pozitívne testované na vírus SARS-Cov-2. Uviedol to v stredu spravodajský server DutchNews.nl.



Odborníci v súčasnosti skúmajú, či by sa materské mlieko mohlo použiť na prevenciu koronavírusových infekcií u zraniteľných ľudí počas prípadnej druhej vlny pandémie. Vedci už zistili, že protilátky z materského mlieka sa nezničia jeho pasterizáciou, čo je nevyhnutné na to, aby boli použiteľné pre iných ľudí.



"Myslíme si, že pri konzumácii mlieka sa protilátky prichytávajú na povrch sliznice. Potom napadnú vírusové častice skôr, ako sa dostanú do tela," uviedol Hans van Goudoever, riaditeľ detskej nemocnice Emma pôsobiacej v rámci UMC.



Univerzitná nemocnica už rozbehla kampaň s cieľom nájsť 1000 žien, ktoré sú ochotné darovať 100 ml materského mlieka na výskumný projekt.



"Ženy, ktoré mohli mať koronavírus bez toho, aby si to všimli, mohli vytvoriť protilátky, ktoré sa nachádzajú v ich materskom mlieku," vysvetlil Van Goudoever. Dodal, že aj preto výskumný tím hľadá matky, ktoré mohli byť nakazené vírusom SARS-Cov-2. Aj keby sa predpoklady vedcov nepotvrdili, zozbierané vzorky materského mlieka infikovaných žien budú s ich súhlasom predmetom ďalšieho vedeckého výskumu.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)