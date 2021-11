Pri návrate z JAR do Holandska odhalili testovaním až 61 pozitívnych

Amsterdam 27. novembra (TASR) – Z približne 600 pasažierov, ktorí v piatok pricestovali dvoma letmi holandskej spoločnosti KLM z Juhoafrickej republiky (JAR) na amsterdamské letisko Schiphol, malo 61 pozitívne výsledky testov na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2. Zatiaľ nie je jasné, či sa infikovali novým variantom omikron, ktorý bol v krajinách južnej Afriky objavený len nedávno. Informoval o tom v sobotu portál nos.nl.



Holandská vláda od piatkového poludnia zakázala lety z JAR, Botswany a ďalších štátov južnej Afriky. V tom čase smerovali do Holandska ďalšie dva lety z JAR. Všetci pasažieri museli po prílete absolvovať testy. Na tento účel boli na letisku Schiphol zriadené špeciálne sektory.



Spoločnosť KLM môže prepravovať iba občanov EÚ. Cestujúci s negatívnym výsledkom testu môžu letisko Schiphol opustiť, no ďalších päť dní musia byť v domácej karanténe. Cestujúci, ktorí mali pozitívny výsledok testu, budú prevezení do stráženého izolačného hotela v areáli letiska alebo blízko neho, kde musia zostať päť až sedem dní.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok označila novoobjavený variant omikron, známy aj ako B.1.1.529, za "variant vyvolávajúci znepokojenie". Nie je vylúčené, že môže byť infekčnejší ako v súčasnosti globálne rozšírený variant delta.