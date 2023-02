Holandsko a Nemecko spájajú svoje pozemné ozbrojené sily

Brusel/Amsterdam 1. februára (TASR) - Holandsko a Nemecko prepojili svoje pozemné ozbrojené sily, keď sa posledná holandská brigáda integrovala do nemeckej armády. Informuje spravodajca TASR s odkazom na stredajšie správy holandských médií.



Denník NRC Handelsblad upozornil, že 13. ľahká brigáda so sídlom v meste Oirschot prejde pod velenie nemeckej 10. tankovej divízie. V ozbrojených silách oboch krajín tak teraz slúži 89.000 vojakov, z toho 24.000 sú Holanďania.



Podľa denníka spájanie síl je súčasťou programu Vízia spoločnej armády. Ide o "dôvernú dohodu" medzi armádami oboch krajín, ktorú 30. novembra 2022 na stretnutí v Drážďanoch podpísal veliteľ holandských ozbrojených síl Martin Wijnen a jeho nemecký partner Alfons Mais.



Ide o najužšie partnerstvo medzi dvoma členskými krajinami NATO, ako súčasť rozsiahlej reštrukturalizácie nemeckej armády od 1. apríla tohto roku.



"Mnoho ľudí si neuvedomuje, aké jedinečné je to, čo robíme," uviedol veliteľ vojenských operácií Holandska Jean-Paul Duckers pre NRC Handelsblad.



Holandské ministerstvo obrany upozornilo, že v tomto smere ešte nebolo prijaté žiadne politické rozhodnutie a vízia spoločnej armády je stále iba "návrhom".



Spravodajský server DutchNews.nl uviedol, že ministerka obrany Kajsa Ollongrenová už vlani v septembri pred poslancami parlamentu priznala, že skúma možnosť integrácie 13. ľahkej brigády do nemeckej armády. Dohoda vládnych koaličných strán z januára 2022 a júnové vyhlásenie rezortu obrany hovorili o užšej vojenskej spolupráci s Nemeckom ale bez podrobností.



Podľa politického vyhlásenia ministerstva obrany obe krajiny posilnia kombinované operácie, palebnú silu a ďalšie spôsobilosti, najmä v oblasti digitalizácie armád v nasledujúcich rokoch.