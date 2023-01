Holandsko a Nemecko upozorňujú na odvlečené deti z Ukrajiny do Ruska

Brusel/Amsterdam 18. januára (TASR) - Holandsko a Nemecko chcú venovať viac pozornosti Rusom, ktorí "unášajú" deti z okupovaných východných častí Ukrajiny. Informuje o tom spravodajca TASR na základe správ holandských médií.



Podľa holandskej tlačovej agentúry ANP o tom hovoril minister zahraničných vecí Wopke Hoekstra tento týždeň so šéfkou nemeckej diplomacie Annalenou Baerbockovou.



Ako upozornil Hoekstra, týka sa to desiatok tisíc detí z Ukrajiny a svet tomu musí venovať viac pozornosti. Dodal, že "táto premyslená politika" Rusov rozdeľuje ukrajinské rodiny a traumatizuje deti.



Baerbocková upozornila, že ukrajinské deti sú "ilegálne" unášané z ukrajinských území anektovaných Ruskom a umiestnené na adopciu v Rusku. Odkázala, že odvezené deti musia dostať psychologickú pomoc, musia sa spojiť so svojimi rodičmi a páchatelia musia byť braní na zodpovednosť.



Šéfovia diplomacie Holandska a Nemecka chcú podľa ANP tejto téme venovať viac pozornosti na medzinárodnej úrovni a budú na tom spolupracovať s Organizáciou Spojených národov, Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a s Medzinárodným trestným súdom.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)