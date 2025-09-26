< sekcia Zahraničie
Holandsko a Uganda sa dohodli na centre pre odmietnutých azylantov
Tento krok prichádza pred októbrovými parlamentnými voľbami v Holandsku.
Autor TASR
Haag 26. septembra (TASR) — Holandsko a Uganda podpísali vo štvrtok predbežnú dohodu o zámere zriadiť v tejto východoafrickej krajine centrum pre odmietnutých žiadateľov o azyl. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Tento krok prichádza pred októbrovými parlamentnými voľbami v Holandsku, ktoré vyvolal pád vlády, keď Strana za slobodu (PVV) Geerta Wildersa pre spor o azylové pravidlá opustila vládnucu koalíciu.
„Musíme sa začať viac sústrediť na to, čo sa dá urobiť, než na to, čo sa nedá,“ uviedol holandský minister pre migráciu David Van Weel vo vyhlásení po stretnutí s ugandským ministrom zahraničných vecí Odongo Jeje Abubacharom, ktoré sa konalo na okraji Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.
„Preto spolu s Ugandou podnikáme tento krok, aby sme dostali migráciu pod kontrolu,“ dodal.
Plán sa zameriava na ľudí pochádzajúcich z krajín v blízkosti Ugandy, ktorí musia opustiť Holandsko, ale nemôžu byť vrátení priamo alebo dobrovoľne, uvádza sa vo vyhlásení. Budú dočasne ubytovaní v Ugande v prijímacom centre, odkiaľ sa vrátia do krajiny pôvodu.
„Ministri jasne uviedli, že opatrenia týkajúce sa tranzitného centra musia byť v súlade s vnútroštátnym, európskym a medzinárodným právom,“ uvádza sa vo vyhlásení s tým, že ľudské práva príslušných osôb budú chránené.
Táto iniciatíva bola prvýkrát oznámená v roku 2024, čo vyvolalo kritiku a opozičné strany ju označili za nerealistickú. V tom čase PVV požadovala rozsiahle obmedzenia v oblasti azylu vrátane zmrazenia žiadostí, obmedzenia zlučovania rodín a zastavenia výstavby nových prijímacích centier.
Podobný plán pre deportácie žiadateľov o azyl zo Spojeného kráľovstva do Rwandy bol po sérii súdnych sporov zrušený v roku 2024 bez toho, aby sa uskutočnil jediný transfer.
