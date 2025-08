Holandsko apeluje na verejnosť: Vyhýbajte sa lesom v Utrechte

Amsterdam 2. augusta (TASR) - Holandské úrady vydali varovanie pre verejnosť, aby nevstupovala do lesov a prírodných rezervácií v provincii Utrecht po tom, ako vlk napadol 6-ročné dieťa na okraji mesta. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



„Držte sa ďalej od všetkých poľnohospodárskych pozemkov, ako aj lesov a prírodných rezervácií,“ upozornili zástupcovia úradov. Varovanie vydali po konzultáciách s holandskými a medzinárodnými odborníkmi na vlkov, uvádza sa vyhlásení provincie Utrecht. Okrem toho tiež povolili odstrel vlka.



„Správanie vlka je neobvyklé a znepokojujúce. Chceme spojiť sily, aby sa podobný incident alebo niečo horšie už nezopakovalo,“ uviedli.



Vlk napadol chlapca v blízkosti pyramídy Austerlitz, obľúbenej pamiatky v regióne, a následne ho odvliekol do lesa. Svedkovia incidentu použili palice, aby vlka odplašili. Dieťa s poraneniami bolo následne prevezené do nemocnice.



Varovania pred vlkmi v tejto oblasti sú vydávané už dlhšiu dobu. Pred vyše týždňom súd zamietol odvolanie proti povoleniu na odstrel problémového vlka, známeho ako Bram. Vlani došlo k viacerým incidentom s týmto vlkom, vrátane prípadu, keď pohrýzol ženu a dieťa počas školského výletu.