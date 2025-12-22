< sekcia Zahraničie
DRÁMA V HOLANDSKU: Do skupiny ľudí vrazilo auto, hlásia zranených
Polícia tvrdí, že auto šoférovala 56-ročná žena z Nunspeetu, ktorá utrpela menšie zranenia.
Autor TASR
Amsterdam 22. decembra (TASR) - Deväť osôb utrpelo zranenia po tom, čo v holandskom meste Nunspeet v pondelok auto vrazilo do skupiny ľudí čakajúcich na prehliadku vozidiel vyzdobených vianočnými svetlami. Najmenej tri osoby sú vážne zranené. Podľa polície, ktorá o nehode informovala na sociálnych sieťach, incident zrejme nebol úmyselný, avšak k definitívnym záverom dospeje až vyšetrovanie. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
Ľudia v čase nehody čakali na prehliadku vozidiel v tomto meste vzdialenom približne 70 kilometrov východne od Amsterdamu. Prehliadku po incidente zrušili. „To, čo malo byť momentom solidarity, končí veľkým znepokojením a smútkom,“ uviedol vo vyhlásení starosta Jan Nathan Rozendaal.
Predseda holandskej liberálnej strany D66 Rob Jetten, ktorá zvíťazila v októbrových voľbách, na sociálnej sieti X vyjadril vďaku záchranným službám zasahujúcim na mieste nehody.
Polícia tvrdí, že auto šoférovala 56-ročná žena z Nunspeetu, ktorá utrpela menšie zranenia. Polícia ju zadržala, „ako je obvyklé pri vážnej dopravnej nehode“. Ďalšie podrobnosti bezprostredne neposkytla.
Heftige berichten uit Nunspeet. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun families. Veel dank en respect voor de hulpdiensten die nu alles op alles zetten om de best mogelijke zorg te verlenen.https://t.co/TADugcmg01— Rob Jetten (@RobJetten) December 22, 2025
