Holandsko bude hostiť Medzinárodnú agentúru pre výskum holokaustu

Brusel 5. augusta (TASR) - Holandsko má záujem hostiť Medzinárodnú agentúru pre výskum holokaustu. Uviedol to holandský internetový denník NL Times, informuje bruselský spravodajca TASR.



Ústredie novej agentúry by malo sídliť v Inštitúte pre štúdium vojny, holokaustu a genocídy (NIOD) ako v liste pre poslancov parlamentu naznačili minister pre vzdelávanie, kultúru a vedu Eppo Bruins a štátny tajomník zodpovedný za pripomenutie si vojny Vincent Karremans.



Začiatkom augusta bola v mene konzorcia krajín, ktoré chcú zriadiť túto agentúru (okrem Holandska k nim patria Belgicko, Česko, Chorvátsko, Izrael, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko a Spojeného kráľovstvo) podaná žiadosť o jej zriadenie, vrátane výskumného pracoviska a výskumných inštitúcií.



V prípade, že Európska komisia tento plán schváli, výskumné konzorcium môže začať okamžite fungovať a vedci z tejto oblasti by mohli začať výskumnú činnosť v januári 2025 pripomenutím si 80. výročia oslobodenia Osvienčimu. Podľa jednotiacej myšlienky konzorcia sa informácie zo zapojených krajín budú zbierať spoločne.



"Pôjde o fotografie, videá, dokumenty a digitálne archívy, napríklad o vlakových transportoch v druhej svetovej vojne, listy od ľudí z koncentračných táborov a doterajší vedecký výskum o holokauste," uvádza sa v liste poslancom holandského parlamentu.



Bruins a Karremans pripomenuli, že hoci existuje veľa informácií o holokauste, ešte stále sú roztrúsené v tisíckach archívov, knižníc, múzeí a iných inštitúcií, a táto rozdrobenosť sťažuje výskumníkom nájsť všetky potrebné informácie.



"Listy z Osvienčimu či fotografie z oslobodenia koncentračného tábora Bergen-Belsen, ktoré sa dnes nachádzajú v mnohých archívoch a zbierkach, bude možné čoskoro nájsť cez počítač jedným ťahom. Veľká časť zdrojov bude čoskoro digitalizovaná a vyhľadateľná. Výskumné pracovisko bude prístupné aj širokej verejnosti, napríklad ľuďom, ktorí skúmajú svoju rodinnú históriu," opísali situáciu ministri.



Podľa ich slov holandská vláda bude do roku 2035 prispievať na chod tejto agentúry sumou 300.000 eur ročne.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)