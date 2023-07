Holandsko bude od jesene očkovať proti covidu len rizikové skupiny

Brusel/Amsterdam 7. júla (TASR) - Holandská vláda oznámila, že na jeseň ponúkne ďalšie očkovanie proti koronavírusu iba zraniteľným skupinám ľudí. Bude sa to týkať osôb so zdravotným postihnutím, ako aj osôb starších než 60 rokov a zdravotníckych pracovníkov s priamym kontaktom s infikovanými pacientmi, uviedol v piatok spravodajský portál DutchNews.nl.



Minister zdravotníctva Ernst Kuipers informoval poslancov parlamentu, že Holandsko má v úmysle ponúkať pravidelné očkovanie proti koronavírusu pre rizikové skupiny, a to na základe odporúčania Holandskej zdravotníckej rady.



Ľuďom, ktorí sú na zozname pre každoročné očkovanie proti chrípke, bude ponúknutá aj posilňovacia dávka proticovidovej vakcíny. Rovnako aj ľuďom s nedostatočným imunitným systémom a inými zdravotnými problémami, ktoré ich z lekárskeho hľadiska robia zraniteľnejšími. Tehotným ženám bude očkovanie ponúkané v 22. týždni tehotenstva.



"Očkovanie proti koronavírusu nie je potrebné pre bežnú populáciu, pretože medzi osobami mladšími než 60 rokov je vysoká úroveň ochrany v dôsledku kombinácie predchádzajúcej infekcie alebo očkovania. Ich šanca vážne ochorieť je relatívne malá," uviedla vláda v tlačovej správe.



Holandsko už nepovažuje koronavírus za ochorenie so stavom "A", ktoré si vyžaduje automatické hlásenie. Momentálne je v nemocniciach kvôli tejto infekcii len 40 ľudí. Začiatkom júla tamojší Inštitút pre verejné zdravie (RIVM) uviedol, že je nepravdepodobné, že sa v krátkodobom horizonte objavia závažnejšie varianty koronavírusu.



Podľa holandského štatistického úradu CBS zomrelo od marca 2020 do februára tohto roku na koronavírus 48.818 ľudí.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)