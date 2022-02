Holandsko bude trestať konverzné terapie na liečbu homosexuality

Brusel/Amsterdam 15. februára (TASR) - Ľuďom, ktorí v Holandsku ponúkajú tzv. konverzné terapie na "liečbu" homosexuality a transrodových ľudí, bude podľa návrhu zákona predloženého v parlamente hroziť až rok väzenia a pokuta 22.500 eur. Uviedol to v pondelok spravodajský server DutchNews.nl.



Návrh zákona podporujú vládne koaličné strany – liberálna D66 a Ľudová strana za slobodu a demokraciu (VVD). Súhlasia s ním aj opozičné subjekty Strana práce (PvdA), Zelení (GroenLinks), Socialistická strana (SP) a Strana za práva zvierat (PvdD). To vytvára pohodlnú väčšinu pre priechodnosť tohto zákona v parlamente.



Zákon predvída pokuty do 22.500 eur – a trest odňatia slobody na rok alebo dva roky pre "recidivistov", čiže osoby, ktoré opakovane prevádzkujú konverzné terapie. Praktizujúcim lekárom, ktorí tieto praktiky prevádzkujú, hrozí tiež vyčiarknutie z profesijného registra.



Predchádzajúci vládny kabinet čelil výzvam parlamentu, aby túto prax zakázal, avšak bývalá vláda sa odvolávala na potrebu realizácie výskumu dôsledkov takejto terapie na ľudské práva a na slobodu ľudí zvoliť si vlastný spôsob liečby.



Podľa štúdie, ktorú si poslanci objednali v roku 2020, v Holandsku ponúka konverznú terapiu najmenej 15 ľudí a organizácií, spojených predovšetkým s ortodoxnými náboženskými komunitami.



Združenie COC Nederland – občianska skupina bojujúca za práva LGBT ľudí – privítalo zámer parlamentu na zákaz týchto praktík. "Byť tým, kým ste, nie je choroba, a nikto by sa nemal nechať presvedčiť, že sa potrebuje liečiť," vysvetlila predsedníčka tejto organizácie Astrid Oosenbrugová. Zdôraznila, že konverzná terapia "je rozprávka, ktorá ničí ľudí".











(spravodajca TASR Jaromír Novak)