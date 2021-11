Holandsko: Časť z 61 nakazených cestujúcich mala pravdepodobne omikron

Holandsko 27. novembra (TASR) - Viacerí z 61 cestujúcich z Juhoafrickej republiky (JAR), u ktorých sa po prílete do Holandska potvrdila prítomnosť koronavírusu, bola "pravdepodobne" infikovaná novoobjaveným variantom omikron. Oznámili to v sobotu večer holandské zdravotnícke úrady s tým, že ešte je potrebné vykonať ďalšie analýzy.



Z približne 600 pasažierov, ktorí v piatok pricestovali dvoma letmi holandskej spoločnosti KLM z JAR na amsterdamské letisko Schiphol, malo 61 pozitívne výsledky testov na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2.



Ihneď po vykonaní testov ešte nebolo jasné, či medzi nimi boli aj osoby infikované omikronom. Holandské úrady to v sobotu večer - po vykonaní prvých analýz - označili za pravdepodobné.



"Variant omikron bol pravdepodobne objavený u viacerých testovaných ľudí," uvádza sa vo vyhlásení holandského Národného inštitútu pre verejné zdravie (RIVM), z ktorého citovala agentúra AFP.



Podľa vyhlásenia je ešte potrebná vykonať ďalšie analýzy, ktoré definitívne stanovia, či sa v odobratých vzorkách nachádza skutočne koronavírusový variant omikron. Výsledky testov budú zverejnené v priebehu nedele.



RIVM súčasne vyzvala všetkých ľudí, ktorí v poslednej dobe navštívili oblasť južnej Afriky, ktorá zahŕňa JAR, Botswanu, Lesotho, Malawi, Mozambik, Namíbiu, Eswatini a Zimbabwe, aby sa nechali otestovať aj v prípade, "ak sa u nich neprejavujú nijaké symptómy" ochorenia.



Holandská vláda od piatkového poludnia zakázala lety z JAR, Botswany a ďalších štátov južnej Afriky. V tom čase smerovali do Holandska ďalšie dva lety z JAR. Všetci ich pasažieri museli po prílete absolvovať testy. Na tento účel boli na letisku Schiphol zriadené špeciálne sektory.



Cestujúci, ktorí mali pozitívny výsledok testu, boli prevezení do stráženého izolačného hotela v areáli letiska alebo blízko neho, kde musia zostať päť až sedem dní.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok označila novoobjavený variant omikron, známy aj ako B.1.1.529, za "variant vyvolávajúci znepokojenie". Nie je vylúčené, že môže byť infekčnejší ako v súčasnosti globálne rozšírený variant delta. V prípade nových variantov však nie je hneď možné rozoznať, či budú mať vážne dôsledky pre verejné zdravie; niektoré z nich často nakoniec vymiznú.