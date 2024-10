Holandsko chce aby D. Schoof v Bruseli hovoril o Rusoch v Maďarsku

Brusel/Amsterdam 16. októbra (TASR) - Maďarsko by malo byť dočasne vylúčené zo schengenského priestoru, aby sa predišlo riziku, že ruskí špióni sa ľahko dostanú do ostatných krajín EÚ. Poslanci dvoch parlamentných strán požiadali premiéra Dicka Schoofa, aby na štvrtkovom summite EÚ v Bruseli túto výzvu predniesol ostatným šéfom vlád a štátov, informuje bruselský spravodajca TASR.



Holandskí kresťanskí demokrati (CDA) a liberáli zo strany D66 sa obávajú maďarského postupu, ktoré povoľuje vstup do krajiny občanom Ruska bez primeraných bezpečnostných kontrol. Upozornili, že Rusi potom môžu voľne cestovať do iných krajín EÚ a zúčastniť sa na špionáži alebo iných škodlivých aktivitách.



Poslanci strán CDA a D66 tvrdia, že kým Maďarsko nezlepší svoje previerky voči Rusom, jeho členstvo v schengenskom priestore by malo byť pozastavené. Vyzvali premiéra Schoofa, aby o tom hovoril na summite EÚ, kde budú na programe otázky migrácie a zahraničnej politiky.



DutchNews.nl citoval poslanca D66 Jana Paternotta, podľa ktorého bolo z Európy vyhostených asi 400 ruských diplomatov a občanov pre špionáž. Holandsko vyhostilo 10 ruských diplomatov a Rusko muselo zatvoriť svoje obchodné zastúpenie v Amsterdame.



"Ruská hrozba je na hraniciach EÚ, Maďarsko ich víta a my musíme zaviesť obmedzenia," opísal situáciu Paternotte.



Predseda CDA Henri Bontenbal pripomenul, že "veľa členských štátov má dosť maďarského správania". Očakáva, že ďalší dvaja členovia koalície, Strana slobody a demokracie (VVD) a Nová spoločenská znmluva (NSC) podporia poslancov z D66 a CDA.



Minulý mesiac viaceré bezpečnostné služby z krajín EÚ, vrátane holandskej vojenskej bezpečnostnej služby MIVD, vydali spoločné varovanie pred kybernetickými útokmi na kritickú vládnu infraštruktúru na Západe. Za útokmi by podľa bezpečnostných služieb mali stáť jednotky 29155 ruskej vojenskej tajnej služby GROe. Ruská špionáž sa v Holandsku zameriava na obranný priemysel, technologický sektor a sídla medzinárodných organizácií ako Medzinárodný trestný súd a Organizácia pre prevenciu chemických zbraní, ktoré vyšetrujú podozrenia z vojnových zločinov Ruska na Ukrajine.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)