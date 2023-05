Holandsko chce čo najskôr začať s výcvikom ukrajinských pilotov F-16

Amsterdam 24. mája (TASR) - Holandsko chce čo najskôr poskytnúť ukrajinským pilotom výcvik v obsluhe stíhačiek F-16. Oznámila to v stredu holandská ministerka obrany Kajsa Ollongrenová, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Ollongrenová dodala, že výcvik bude prebiehať v koordinácii s Belgickom, Dánskom a Spojeným kráľovstvom, pričom pridať sa k nemu môžu aj ďalšie krajiny.



Nórsky minister obrany Björn Arild Gram medzičasom oznámil, že jeho krajina pomôže pri výcviku ukrajinských pilotov v obsluhe zmienených stíhačiek. Aktuálne zvažuje, aký spôsob podpory by bol najlepší. Oslo však podľa jeho slov ešte nerozhodlo o tom, či Ukrajine poskytne niektoré zo svojich stíhačiek F-16.



Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg v utorok povedal, že výcvik ukrajinských pilotov v obsluhe F-16 by z NATO nespravil priameho účastníka vojny, ktorú na Ukrajine vedie Rusko.



Rusko tvrdí, že akýkoľvek presun stíhačiek F-16 americkej výroby na Ukrajinu by bol zbytočný a vyvolal by tiež otázku o úlohe NATO vo vojne.



Minulý týždeň dal americký prezident Joe Biden západným spojencom súhlas na začatie výcviku ukrajinských pilotov na obsluhu stíhačiek F-16 americkej výroby. Tým sa položil základ pre ich prípadné poskytnutie Ukrajine



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pritom Bidena ubezpečil, že lietadlá nebudú použité nad ruským územím.



S výcvikom ukrajinských pilotov v obsluhe F-16 by čoskoro malo začať aj Poľsko. Poľský minister obrany Mariusz Blaszczak v utorok po rokovaní so svojimi rezortnými kolegami z krajín EÚ povedal, že Poľsko je už na takýto výcvik pripravené, no ešte k nemu nepristúpilo.