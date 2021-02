Holandsko chce prieťahy okolo zákazu vychádzania vyriešiť zákonom

Amsterdam 17. februára (TASR) - Holandská vláda pripravuje nový zákon, ktorým by zachovala v platnosti zákaz nočného vychádzania. Okresný súd v Haagu totiž v utorok rozhodol, že celoštátny zákaz nočného vychádzania zavedený z dôvodu pandémie koronavírusu musí okamžite zrušiť. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters.



Holandský premiér Mark Rutte a zdravotnícke orgány tvrdia, že toto opatrenie je nevyhnutné na zmiernenie tretej vlny epidémie, ktorá podľa ich očakávaní pravdepodobne vypukne v dôsledku šírenia nových variantov koronavírusu SARS-CoV-2.



Okresný súd svojím rozhodnutím vyhovel žalobe skupiny Viruswaarheid (Pravda o víruse), predtým známej ako Viruswaanzin (Vírusové šialenstvo), ktorá organizuje demonštrácie proti epidemickým opatreniam. Vo svojom verdikte argumentoval, že kabinet nelegitímne využil svoje právomoci, keď zákaz zaviedol. Vláda podala proti rozhodnutiu odvolanie, ktorým sa súd bude zaoberať 19. februára.



Odvolací súd však v utorok večer medzitým rozhodol, že kontroverzný zákaz vychádzania zostáva v platnosti až do rozhodnutia o odvolaní vlády. Rutteho kabinet sa teraz podľa agentúry Reuters snaží ešte pred piatkovým odvolacím konaním presadiť schválenie zákona v oboch komorách parlamentu.



Zákaz nočného vychádzania od 21.00 h do 04.30 h holandská vláda zaviedla 23. januára prvýkrát od druhej svetovej vojny a 8. februára ho následne predĺžila do 2. marca. Okamžite po prijatí vyvolal v Amsterdame, Rotterdame, Haagu, Eindhovene a ďalších mestách nepokoje, ktoré trvali tri dni. Policajti použili proti výtržníkom vodné delá a slzotvorný plyn. Zatknutých bolo viac ako 400 ľudí.